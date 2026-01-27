記者蕭宇廷／臺中報導

寒假讀什麼最有感？位於綠美圖的臺中市立圖書館為孩子量身打造「寒假閱讀馬力包」，從繪本、小說到電子書與國家地理公播網，依不同年齡層精選書單與多元資源，讓閱讀不只發生在書頁間，也能走進影像、聲音與世界趨勢之中，陪伴孩子於寒假持續充電，在馬年蓄積向前奔跑的閱讀能量。

臺中市文化局表示，馬象徵勇氣與行動力，而閱讀正是孩子穩健成長的最佳助力。今年寒假書單特別呼應科技發展、環境永續與自我探索等時代議題，並結合2月即將登場的臺北國際書展，推薦多位來臺參展的國際繪本作家作品，包括白希那、諾依慕．菲法赫與瑪莉安娜．奧格勒亞克等；讓孩子透過故事接觸不同文化視角、提前與世界閱讀潮流接軌，讓假期不只放鬆、更充滿想像與啟發。

廣告 廣告

針對國小學童，中市圖以「閱讀陪伴成長」為選書核心，推薦溫暖且富啟發性的繪本。《未來是我想像的那樣嗎？》引導孩子描繪心中的未來藍圖；《跳水：面對挑戰的勇氣》，則透過故事鼓勵孩子勇敢跨出第一步。每一本繪本就像貼心的小夥伴，在寒假中陪孩子學習情緒表達、建立自信，也讓親子共讀更添溫度。

進入中高年級階段，閱讀則成為啟發思考的重要力量。書單加入冒險小說與科普閱讀，《頭條新聞大作戰》帶領孩子認識媒體與資訊世界；《實現夢想的未來筆記本》，則鼓勵孩子與自己對話、整理目標，在閱讀中培養觀察力與判斷力，為未來累積內在力量。

對於青少年族群，中市圖希望書本成為他們寒假中最安靜卻最堅定的陪伴。《看圖秒懂地球改變中》讓青少年理解全球環境變遷；《和航太工程師一起來趟太空旅行》，則開啟對宇宙與未來的想像，讓閱讀成為拓展視野、安定心靈的重要出口。

在數位閱讀部分，中市圖同步推薦多項熱門資源，其中電子書平台更可一次借閱臺灣奇幻作家陳郁如廣受歡迎的《仙靈傳奇》，以及兒童人氣Podcast「玉山故事館」的《袖珍動物園》等系列套書，讓孩子寒假追書不中斷。此外，《BookFlix》、《阿思克說科學故事》及「親子天下教養影音庫」，也提供寓教於樂的影音學習，打造行動化的閱讀體驗。

中市圖指出，寒假是孩子與自己相處、與家人連結的重要時光，而書本正是最溫柔的陪伴者；透過精選書單與多元資源，希望讓孩子在閱讀中找到快樂、在故事中獲得力量。

此外，市圖各分館在寒假期間，也推出各項多元閱讀活動。臺中市立圖書館幫助學子的閱讀能量馬力全開，在故事中探索、於書頁間長大。更多的閱讀資訊，請至中市圖官網（ https://gov.tw/1jg ）查詢。

綠美圖中市圖公布書單，助學子寒假充電。（中市文化局提供）