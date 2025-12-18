綠美圖開幕惹議 文化部次長致詞遭取消 台中市府曝考量

台中綠美圖於上周六盛大開幕，有網友在《Threads》發文揭露，當天臨時取消中央代表官員致詞，文化部次長慘被「噤聲」。（本報資料照片）

台中綠美圖於上周六盛大開幕，有網友在《Threads》發文揭露，當天臨時取消中央代表官員致詞，文化部次長慘被「噤聲」，該網友直批是行政誠信的破產。市府文化局指出，當天國內外見證來賓眾多，均一一唱名避免失禮，為確保流程順暢進行調整。

台中綠美圖13日在國內外嘉賓見證下盛大開幕，除了地主市長盧秀燕上台致詞外，當天也邀請共同打造綠美圖的日本SANAA事務所建築師妹島和世與西澤立衛上台致詞。

該網友在《Threads》發文揭露，文化部次長受邀出席開館典禮，並被正式安排於致詞名單中，這不僅是禮貌，更是中央與地方在文化治理上的制度性互動，但文化局卻在典禮當天早上「臨時通知」次長不需致詞，此舉構成嚴重行政失信與對中央文化體系的制度性羞辱。

網友進一步指出，現場貴賓唱名耗時超過10多分鐘，順序混亂、主次不分，而來自各地的重要美術館館長、長期耕耘藝術現場的藝術家僅被草草帶過，幾乎成為背景雜音。

市議員黃守達痛斥市府貿然取消國家文化主管機關的致詞安排，直言「當政治凌駕於文化之上，所有不合理都成了合理」。

市府文化局表示，典禮流程係在兼顧活動整體節奏、時間安排與現場秩序的前提下進行規畫，並於活動中逐一介紹到場貴賓，期盼讓來自各界的朋友都能在流暢且莊重的儀式中，共同見證台中市文化發展的重要里程碑。

文化局強調，綠美圖的誕生，是中央與地方攜手合作、跨越不同階段努力的成果，也是屬於全民共享的文化資產，市府珍惜並感謝中央長期以來對台中市文化建設的支持與協助，未來將持續與文化部及各界專業人士保持良好合作，共同推動城市文化發展，讓台中成為兼具深度與國際視野的文化城市。

