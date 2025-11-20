綠美圖「閱讀台中隊」 盧秀燕、市民接力傳書上架

位在台中綠美圖內的市立圖書館總館，將在12月13日正式啟用，作為全台首座圖書館結合美術館的文化地標，19日舉辦了開館活動，台中市府邀請超過500位市民和台中市長盧秀燕一起接力「傳遞書本」，親手將書上架，為新總館注入祝福。

圖／TVBS

傳遞書本正式上架，台中綠美圖19日舉辦開館活動，邀請超過500位市民，和台中市長盧秀燕，一起接力親手把書上架。

市民們將書香跟祝福送進新館，還能搶先參觀兒童閱覽區，現場也請來石虎家族和咖波氣偶，一起同樂。

台中綠美圖內的市立圖書館總館，是全台首座圖書館結合美術館的文化地標，將在12月13日正式啟用， 10月28日至11月6日試營運期間，率先開放兒童和青少年閱覽區。

台中市長盧秀燕：「今天超感動的因為我們等了20年的台中市立總圖書館綠美圖，即將在今年底也就是下下個月12月13日正式開幕營運，這個綠美圖呢是世界級的文化新地標，我們準備了百萬冊以上的新書。」

盧市長補充，除了市立圖書館總館，也更新各區老舊圖書館設施，讓閱讀成為城市日常一部分。

