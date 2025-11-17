綠老將新秀相爭 藍提名求穩

六連霸的台南市議員郭清華受限於排黑條款，無法再參選連任，將交棒給女兒郭品辰參選。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

台南市議員第六選區（安南區）6位現任者，郭清華受限排黑條款無法連任，下屆將交棒給女兒郭品辰；前議長郭信良官司纏身，上月佃西重劃索賄案二審改判無罪，是否繼續參選尚未表態。其他4名議員勤走基層、認真問政，為連任鋪路。綠營老將劉益昌表態復出，藍綠提名人選，都會在市長初選後逐漸明朗。

六連霸的郭清華因排黑條款無法再參選，準備交棒給26歲的女兒郭品辰，今年暑假郭品辰在英國完成碩士學業後，即返台南，跟父親勤走基層，準備參加明年的民進黨市議員黨內初選。同黨的蔡麗青拚連任，積極走入基層及經營網路群組。

省轄市時期曾任三屆市議員的劉益昌，2013年代表台聯參選失利，沉潛10多年後，今年5月掛出布條，表態重回民進黨爭取提名。上屆落選頭王錦德傳聞要復出，但尚未表態。

安南區唯一國民黨籍議員李中岑已三連霸，除了她，國民黨尚未規畫其他人選，她繼續為連任努力扎根基層。按往例，國民黨在安南區提名兩人參選，另一人選目前態勢不明。

無黨籍議員中，爭取連任的黃麗招已任四屆議員，女兒林鈺昕是漁會總幹事，基層實力不容小覷；邱昭勝本屆接下前副議長林炳利的棒子，人緣好，嫻熟地方事務，被視為連任的熱門人選。

前議長郭信良連四屆最高票當選，近年來官司纏身，讓他的政治動向備受矚目，佃西重劃收賄案二審獲改判無罪，但另涉光電案被起訴，審判結果可能影響任期及參選資格，郭信良為此保持低調不願表態。

本屆代表民眾黨參選的陳詩薇持續跑基層，尚未表態參選下屆議員。退出民進黨，兩度以無黨籍參選的林緯，雖恢復民進黨籍，受限於五年禁選條款，目前專心教職與家庭，暫無參選計畫。