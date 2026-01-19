綠聲請釋憲 藍：停砍年金為落實公教人員信賴保護

（中央社記者劉冠廷台北19日電）行政院、考試院、民進黨立法院黨團針對停砍年金法案，先後遞狀聲請釋憲與暫時處分。國民黨團今天強烈譴責並指出，年金改革不是製造世代對立，停砍年金修法是為了落實對公教人員的「信賴保護」。

民進黨立法院黨團今天宣布，對停砍年金法案聲請釋憲及暫時處分，並前往司法院遞狀。

國民黨立法院黨團晚間透過新聞稿表示，停砍年金修法是為了落實對公教人員的「信賴保護」，修正過去不合理且嚴重剝奪式的改革。本案經國會三讀通過，程序完備，行政院長卓榮泰副署，總統府早已公告生效。如今民進黨團與行政院竟同步聲請釋憲，形同「自打嘴巴」，只為了架空立法權，為邁向獨裁開路。

國民黨團強調，大法官是司法最後的守護者，若連保護基層公教人員基本尊嚴與停砍年金找回公平正義的法案都要沒收，司法將徹底失去民眾的信任。

國民黨團指出，為捍衛公理正義，國民黨團絕對不會退縮。國民黨團面對5大於6的違憲憲法法庭，其所有違憲判決，人民不會承認其正當性及合法性。

國民黨團表示，年金改革不是製造世代、對立騙取選票的工具，而是要還給辛勞一輩子的公教人員最基本的尊重與尊嚴。

行政院長卓榮泰去年12月26日宣布，雖然行政院認為「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分修正條文違反憲法財政紀律與權力分立原則，但因憲法法庭已恢復正常運作，行政院決定履行憲法義務進行副署，並由總統賴清德同日公告生效。

在完成副署程序後，行政院隨即於去年12月31日正式向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。考試院今年1月8日也針對此案聲請釋憲。（編輯：林興盟、蔡素蓉）1150119