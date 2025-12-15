綠能併網冠軍！台電彰化區處獲政府服務獎

▲彰化縣具有充沛風光資源，台電彰化區營業處致力推動「提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源」。（圖／台電提供）

[NOWnews今日新聞] 台電為落實能源轉型、邁向淨零排放，持續推動綠能發展，而彰化縣具有充沛風光資源，台電彰化區營業處致力推動「提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源」等作為，至2024年底彰化縣再生能源併網量突破4GW，居全國第一，今（15）日獲頒國發會第8屆「政府服務獎—社會創新共融獎項」。



國發會自2018年舉辦「政府服務獎」，獎勵機關提出創新服務，至今已邁入第8屆，台電曾以「電力交易平台」獲得該獎肯定，今年則由彰化區處「綠能助力 全民有利—創建友善綠能環境、共享綠能風光」的努力成果，從144個機關(構)中脫穎而出，榮獲「社會創新共融」獎項。

台電說明，彰化縣擁有全國極具潛力的光電與風能資源，為使綠能資源有效利用並與全民共享，彰化區處透過「提升併網容量、增進作業流程效率、提升資訊透明度與衡平分配綠能資源」等四大面向，積極打造友善綠能環境。

針對提升併網容量，彰化區處致力於建置再生能源專用變電所、新增饋線、擴大檢討配電饋線併網能力及定期清查虛占容量等措施，自2021至2024年累計增加配電級併網容量共531.48MW，相當於西部沿海地區約7.6年的平均併網需求。

彰化區處為提升作業流程效率，每月與彰化縣政府召開專案會議，確保各項併網工程如期完成；另向業者推廣饋線餘裕容量查詢系統，以提升資訊透明度。彰化區處亦重視衡平分配再生能源資源，落實「大容量併輸電、小容量併配電」分級分流目標，讓不同類型的設置者都能參與綠能發展。

