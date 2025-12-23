綠能勒索 前麥寮鄉長求減刑被駁

前雲林縣麥寮鄉長蔡長昆涉勒索綠能業者，一審判5年6月，他不服舉沈宗隆案為例，上訴請求輕判，二審駁回。（本報資料照片）

前雲林縣麥寮鄉長蔡長昆，被控藉勢藉端勒索風電開發商320萬元，一審判刑5年6月，他舉前雲林縣議長沈宗隆也收受風電商賄款2000萬元，卻僅判刑3年半為例，上訴請求輕判。台南高分院23日認為，兩案罪名及情節均不同，無法比照援引，判決上訴駁回，仍判刑5年6月。可上訴

達德集團以創維公司名義開發陸域風電，因工程利益龐大引發覬覦，加上工程也影響居民生活，導致陸續遭受抗爭。蔡長昆得知達德擔心無法施工，竟利用鄉長權勢及熟稔鄉民與地方事務，發動鄉民到工地抗爭。達德為求順利施工，委託沈宗隆邀蔡長昆等人見面，蔡要求1支風機40萬元、麥寮鄉有8支風機，藉機勒索320萬元。

雲林地院一審審酌，蔡長昆身為鄉長，為圖一己私益，藉勢藉端勒索財物，金額高達320萬元，實有不該，惟念及犯後坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，已見悔意，應無必要從重嚴懲，判刑5年6月。

蔡長昆不服判決，上訴指稱坦承犯行，加上長年對地方有捐款貢獻，相較沈宗隆實質獲利2000萬元，卻僅判刑3年6月，一審量刑確實較重，請考量他年邁且長年飽受糖尿病之苦，依《刑法》59條減刑。

不過，台南高分院審理認為，原審量刑已依《刑法》57條酌減，本案也無再適用《刑法》59條減刑餘地；沈宗隆所犯罪名為不違背職務收賄罪，與蔡長昆罪名不同，加上個案情節也不一樣，無從任意比附援引，駁回上訴，維持原判。