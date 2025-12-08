綠能因少數個案遭污名化 蔡英文「不能容忍」！疾呼：強力肅貪

前總統蔡英文。（翻攝臉書）

前總統蔡英文卸任後，罕見再談能源轉型，她強調應不分黨派強力肅貪光電相關弊案，但也不能因少數個案，讓光電產業遭污名化，「光電政策的修正，需要邁向2.0再進化」。

是否繼續發展光電？ 蔡英文曝民眾憂心點

蔡英文昨（7日）晚發文第2度跟大家談能源轉型，她表示發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣3大黨都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。

她指出，經立法院修法，太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

蔡英文：不能容忍藉綠能不法牟利

對此，蔡英文認為處理涉貪弊案應積極處理，不分藍綠、強力肅貪，她表示現正偵辦中的案件，多在她任內就已開始調查，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。」

話鋒一轉，蔡英文強調「業者應該要集體自律」，政府同時也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。她說，若因少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。

如何給台灣下一代乾淨能源？

文末，蔡英文說，為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

