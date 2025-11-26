綠能大作戰2／國發會力推區域治理沙盒實驗 盼實現新的在地綠能治理模式

國發會積極推動「區域治理沙盒實驗」，期望藉此尋求兼顧產業、社會與環境的在地綠能治理模式。（國發會提供）

為了能兼顧產業發展、社會期待與環境保護，國家發展委員會（以下簡稱國發會）特別與經濟部、農業部合作，以「區域治理沙盒實驗」的方式，實現新的在地綠能治理模式。而在歷經1年的推動之後，國發會特別選在今（26日）以說明會的方式對外展現「區域治理沙盒實驗」的推動成果。

國發會今日舉辦「區域治理沙盒實驗及推廣成果發表會暨媒體說明會」，邀請中央部會、地方政府、產業及民間代表共同見證推動成果。活動聚焦「太陽能光電」「漁電共生」「微水力發電」與「地熱發電」4大綠能主題，以綠能永續示範案例，讓社會各界能從不同角度理解再生能源的在地樣貌，展現中央與地方協作推動能源轉型的創新治理。

國發會主任委員葉俊顯指出，能源轉型不僅是技術的問題，更是治理的課題。面對再生能源推動過程中的土地利用、社會溝通與跨部會協調等挑戰，國發會推動「區域治理沙盒實驗」，秉持「在地小規模案例」、「跨域協作」核心精神，聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力及地熱發電4項綠能主題，盤點在地推動面臨課題（包括：行政程序、法規權責、地方信任等議題），進行在地訪談，並結合中央部會、地方政府、產業與民間社群，透過協作機制與交流對話，尋求兼顧產業、社會與環境的在地綠能治理模式。

據了解，區域治理沙盒係由國發會與工業技術研究院攜手推動，歷經約1年時間，分別於北中南東等地區，累積代表性案例經驗，如雲林向天歌農業綠能，結合農業升級與屋頂光電，透過設備改善與穩定的綠電收益，協助農場提高生產效率並建立在地品牌；大阿蓮養殖漁業發展協會漁電共生，以「養殖優先」為原則，由養殖戶與地方協會主導協作模式，重建漁民與業者的信任，促使養殖產業收益穩定不減；宜蘭安農溪微水力發電，以既有水利設施發展小水力，兼具教育、觀光與社區參與功能，流域綠能驅動農村創生與永續；臺東紅葉谷地熱示範園區，以「取熱不取水」的地熱發電模式兼顧環境與當地產業，並結合溫泉與導覽活動，開啟地熱多元價值的示範實踐；這些案例，展現地方行動者透過協作找到在地解方，亦可作為政策推動與地方實踐的參考。

國發會表示，本次成果發表會不僅回顧4項綠能的在地實踐，更從中歸納三大治理啟示。首先，從在地挑戰轉向協作共構，建立跨部會對話平台，讓政策設計能回應地方脈絡；其次，從技術導入轉向社會參與，透過如在地產業協會、農漁業團體與社區組織等，建立信任與互動機制；最後，希望從單點示範轉向制度化學習，讓沙盒機制成為政策調整與制度創新的中介平台。

展望未來，國發會表示，將持續做為溝通協調與支持的角色，推動跨部門協作與交流，促進中央與地方的對話、共同學習與創新治理，讓綠能轉型更貼近地方需求，也更具韌性與包容性。

