綠能天堂也難敵AI用電量 核能復興潮燒進紐西蘭？

「綠能天堂」紐西蘭擁有豐富的再生能源，又有政治穩定及資訊安全等優勢，微軟、亞馬遜等大企業都來此興建資料中心。然而，日漸攀升的AI用電量，可能連紐西蘭的再生能源也不敷使用。

AI 用電量，綠能天堂也可能撐不住？

紐西蘭南島得天獨厚的高山與峽灣地形，是發展水力發電的優渥條件。北島陶波火山群更擁有多座地熱電廠，發電穩定、不受氣候影響。根據統計，2024年紐西蘭水力發電占53.5%、地熱發電19.9%、風力發電8.9%，光是再生能源占比就超過85%，天然氣和煤則約14.4%。

豐富的再生能源吸引企業與資料中心進駐。在紐西蘭興建資料中心的微軟，與Google共同推動「逐時再生能源憑證交易」，透過逐時配對供需，確保供應穩定，還有助儲能與彈性發電的融資與規模化。即將在奧克蘭投資資料中心的亞馬遜，則主張減排效益才是重點。

然而，綠能再多，可能也禁不起AI日夜使用。根據紐西蘭國家電網營運商Transpower去年底發布的報告估計，資料中心未來可能新增約5000 GWh的用電需求，相當於國內最大的用電大戶紐西蘭鋁業（NZAS），也就是超過 70 萬戶紐西蘭家庭一整年的用電量。

今年10月初，由紐西蘭政府委託經濟顧問公司Frontier Economics進行的電力市場改革報告示警，「現行電力市場無法負擔資料中心等高耗能產業新增的需求」。報告強調，除非政府採取大刀闊斧的改革措施，先解決供電安全、枯水期水力發電量不足時面臨的供電風險，並確保「可供調度且相對穩定」的充足電力，否則現行制度將造成「無法彌補的傷害」。

2024年，紐西蘭受乾旱影響，去年1至7月的水力發電量創下近十年最大降幅，與此同時，同期的化石燃料發電量則創下三年來新高。水力發電占了紐西蘭全國發電量的一半以上，紐西蘭電力管理局（EA）表示，在不下雨的情況下，全國的水力發電可以撐大概三個月。水力發電量不足，加上風電發電量尚未到位，連帶而來的是飆升的電價，去年7~8月，紐西蘭的批發電價上漲了約2.6倍。

奧克蘭獨立智庫美信研究所（Maxim Institute）研究員斯克里姆傑（Thomas Scrimgeour）指出，紐西蘭或許握有全世界都需要的再生能源，但這樣下去可能不敷使用。另一份市場調查報告也指出，一份全天候綠電的企業PPA（購電協議）成本高昂，每MWh成本超過200美元，多數企業無力負擔，即使是企業巨頭也開始尋求其它非化石燃料的供電方案，例如小型核電（SMR）。

從禁忌到選項：紐西蘭開始重新評估核能

資料中心廣建，能源需求急遽攀升，當綠能無法即時擴充，不只企業另謀他方，紐西蘭亦不得不重新思考：核能，真的是敵人嗎？

被譽為「無核家園」的紐西蘭，其反核立場可追溯到第二次世界大戰後，美法英在太平洋頻繁的核武測試。1954年美國核武試爆，附近一艘日本遠洋漁船「第五福龍丸」號全員核輻射中毒，太平洋國家開始意識到核試的健康風險。1957年，紐西蘭在太平洋沿岸設立監測系統，發現輻射落塵不僅會污染農產品，亦會在生態鏈中累積，危害健康。

1987年，紐西蘭通過《無核區、核武裁撤及軍備管制法案》（New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament, and Arms Control Act），奠定其反核立場。雖未明文禁止核電，但在此之後，反核在紐西蘭的地位已經非同小可。

專家：紐西蘭或許會喜歡核融合

今年8月底，紐西蘭優先黨（New Zealand First）副黨魁兼天然資源部長瓊斯（Shane Jones）在黨內主張重新討論將核能納入國家能源結構，以提供「更安全且負擔得起」的能源。

斯克里姆傑表示，「要有領導者勇敢跨出這一步」。他認為，小型核電（SMR）和核融合技術，是紐西蘭可以期待的核能發展。相比傳統核電，SMR的體積只有十分之一，安裝速度更快。根據國際原子能總署（IAEA），SMR能併入電網或獨立運轉，解決偏遠地區供電問題，亦能作為緊急備用電源，取代柴油發電機。而核電技術方面，若使用不會產生核廢料的核融合，「紐西蘭人應該會喜歡。」奧克蘭大學博士克羅夫切克（David Krofcheck）說。

事實上，新創公司OpenStar正在首都威靈頓打造核融合，此舉讓紐西蘭躋身國際核融合能源競賽之列。該公司捨棄傳統的托卡馬克結構，使用高溫超導技術，目標2030年將商業化核融合反應爐推向市場——但也可能不會，畢竟核融合是這麼難以突破。

縱使民間開始討論核能的各種可能，政府仍少有作為。相比於世界各國的核能復興腳步，紐西蘭政府對化石燃料的接受度更高。今年7月，紐西蘭開放探勘近海石油與天然氣，瓊斯表示，未來十年，天然氣將在紐西蘭的能源結構中扮演重要角色，政府會運用本土資源，以保障國家能源安全。

或許，紐西蘭短期內不會擁抱核能，但在全球減碳共識下，如何在能源政策與環境正義間取得平衡，將開啟下一場社會辯論。