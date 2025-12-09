綠能建設陸占74%、美占5.9%！美專家：陸成氣候進步最大希望
美國《全國公共廣播電台（NPR）》8日報導指出，2025年中國大陸而非美國，已成為全球氣候解決方案故事中的主要角色。隨著美國川普（Donald Trump）政府削減對再生能源的支持與補助，並將其定性為「有風險且不可靠」的能源，大洋彼岸的中國大陸正朝著完全相反的方向前進，主導全球綠色轉型。
大陸目前主導全球再生能源領域，今年上半年建設的太陽能發電量超過全球其他國家總和。亞洲協會中國氣候中心主任李碩（Li Shuo）指出，「兩國之間的對比再強烈不過」。根據非營利組織全球能源監測（Global Energy Monitor）數據顯示，大陸占全球大型太陽能和風能建設的74%，美國僅占5.9%。
而大陸對綠色轉型的押注正在獲得回報。非營利組織能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）指出，2024年大陸經濟成長超過四分之一來自風能、太陽能和電池技術。
相較之下，美國再生能源發展受阻。加州洪堡灣（Humboldt Bay）外海原定建設離岸風電場，可供應超過200萬戶家庭用電，但川普政府8月取消逾4.26億美元聯邦補助後，計畫陷入停擺。洪堡灣港區執行董事米克爾森（Chris Mikkelsen）表示，組裝風機的海事碼頭原定2026年動工，「我們自8月收到消息後一直暫停，完全停擺」。
米克爾森指出，風電計畫與碼頭預計創造多達270個長期在地工作機會，將「改變社區的經濟生存能力」。他對川普政府取消補助感到困惑，「當選政府競選時承諾要重建美國、在鄉村地區創造良好、熟練、訓練有素的高薪工作」，「沒有比這裡更適合的地方了」。
白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在電郵聲明中表示，「撤回不受歡迎的綠色能源騙局，釋放天然氣、核能和美麗乾淨煤炭等能源，是能增加基載電力、強化電網穩定性並降低能源成本的常識性政策」。她另表示，「川普總統的能源主導議程對於終結拜登的通膨危機和經濟災難至關重要」。
川普政府過去11個月持續削減風能和太陽能產業的聯邦支持。今年通過的共和黨支出法案提前終止稅收優惠，導致全美數千個計畫陷入不確定性。政府也取消超過130億美元的綠能計畫資金，並試圖停止已在建設中的離岸風電計畫。能源專家表示，2025年上半年美國再生能源投資下降36%。
普林斯頓大學工程學教授詹金斯（Jesse Jenkins）曾為拜登政府2022年氣候法案提供建議。他的團隊估計，失去聯邦稅收優惠後，2035年前美國太陽能和風能發展將大幅減少，相當於「超過我們所有核電廠或煤電廠的總貢獻」。詹金斯表示，「我們本可在先前的氣候法律下前進兩步，現在可能只能前進一步，而川普政府正在阻擋這一步」。
約翰霍普金斯大學中國研究教授傑華萊士（Jeremy Wallace）認為，美國聯邦政府放棄再生能源投資，等於放棄經濟成長的關鍵驅動力。他表示，美國在國際減緩全球暖化的戰鬥中已靠邊站，「美國的作為不再是故事的主角，只是個可愛的配角」，而「中國的努力才是對抗氣候變遷的主要故事」。
報導指出，大陸和美國仍然是全球最大的兩個污染國，也是造成全球暖化的主要因素。但由於太陽能板、風力渦輪機和蓄電池方面的發展，它們在氣候問題上的故事線上現在出現了分歧。
過去，大陸的經濟成長是以燃燒化石燃料造成的空氣污染為代價的。但情況已不再如此。就在20年前，大陸開始制定戰略決策，以建立更永續的經濟成長模式，包括建立再生能源技術的供應鏈，以及對電網基礎設施進行關鍵投資。世界風能協會副會長秦海岩表示，「發展經濟和減少碳排放以應對氣候變遷不再矛盾」。
李碩將大陸再生能源成功歸因於「數十年來非常一致、可預測且強大的政策支持」，而美國展現的則是完全相反的狀況。李碩表示，「我認為中國再生能源故事可能是全球氣候議程中最重要的觀察重點」，「未來幾年，你可能會將中國視為全球氣候進步的最大希望」。
