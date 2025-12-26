綠能弊案延燒！「小英男孩」鄭亦麟貪汙近200萬！曾嗆：知道我背後是誰 遭北檢求刑14年

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

前行政院能源及減碳辦公室主任、外界稱為「小英男孩」的鄭亦麟，涉嫌在任內收受建商賄款，並向台灣電力公司施壓「喬電力」，金額近200萬元，另有數百萬元財產來源不明。鄭男今年8月底遭台北地檢署聲押至今近4個月，北檢今（26）日偵查終結，依貪汙等罪起訴鄭亦麟，並對其求刑14年，其父母及弟弟也因涉案遭一併起訴，分別求刑14年與2年有期徒刑。

「小英男孩」鄭亦麟和其父母、弟弟分別遭北檢求刑14年與2年有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

34歲的鄭亦麟長期活躍於能源與綠能領域，曾任綠能科技產業推動中心副執行長、台船環海董事，並於2025年初出任經濟部主導的台灣智慧電能公司總經理。檢調指出，東煒建設於2022年規劃在台北內湖打造「安康數據中心」，因用電需求龐大，向台電申請提高饋線容量不順，遂透過鄭亦麟協助，以較簡便方式取得較高電力配置，並同步取得泓德能源支持，共同推動開發案。雖然該計畫於2023年終止，但合作期間的金流往來引起檢調高度關注。

廣告 廣告

專案小組查出，東煒建設董事長陳健盛及其子陳冠滔，疑以「顧問費」名義，支付上百萬元款項，實際收款帳戶則由鄭亦麟親友充當人頭。8月25日檢調發動首波搜索，前往東煒建設、泓德能源及鄭亦麟住處蒐證。期間鄭男情緒失控，不僅對辦案人員嗆聲「知道我背後是誰嗎」，還將手機從20多樓高處丟出窗外，行徑引發外界譁然。法院隨後裁定鄭亦麟與陳健盛、陳冠滔父子三人羈押禁見，並於10月延押至12月26日。

此外，泓德能源總經理周仕昌於首波約談後以100萬元交保；曾任泓德能源經理、同時為鄭亦麟多年好友的徐子敬則獲請回。北檢表示，案件仍有多筆金流與人頭身分待進一步釐清，後續將持續擴大偵辦綠能產業與產官界之間的關係網絡。

更多FTNN新聞網報導

泓德能源遭搜索！「小英男孩」鄭亦麟涉收百萬顧問費 檢調追查人頭金流延押到12/26

余家昶肉身擋刀殞命！網友製AI圖致敬 家屬5點聲明曝光：勿繼續合成

因應跨年人潮！北捷市府站今下午高強度演練 模擬隨機攻擊測應變

