綠能弊案 蔡英文：應不分藍綠肅貪

前總統蔡英文7日深夜發文呼籲，發展綠能是跨黨派共識，過程雖發生涉貪個案，應不分藍綠，強力肅貪。圖為2019年4月，蔡英文（中）現身參與廢核大遊行。（本報資料照片）

前總統蔡英文任內大力推動「非核家園」政策，並改以發展光電等新能源為替代，是其執政代表作。但是賴政府在需電壓力下，對廢核神主牌的立場，似有鬆動跡象，蔡英文7日深夜發文呼籲，發展綠能是跨黨派共識，過程雖發生涉貪個案，應不分藍綠，強力肅貪，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為」。她強調為確保能源安全與產業競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。

光電政策修正 蔡籲2.0再進化

核三已在今年5月正式除役，達成2025年非核家園的目標。但是在產業界要求下，經濟部已核定台電可對核二、核三廠的重啟進行自主安全檢查，部長龔明鑫預估，若一切條件符合，最快2028年可重啟核三廠。行政院長卓榮泰日前更表示，非核家園是目標，「不過時程可能必須往後延」，且政府可在安全和共識下接納新的核能技術，「非核家園這幾個字可能要重新定義」。

蔡英文7日深夜在臉書分享「想想論壇」最近刊出的2篇探討台灣光電政策的專文。蔡英文去年520卸任後，作風低調，雖多次應邀出國發表演說，但甚少評論賴政府的施政作為。她此時發文，且表示這是她卸任後，第2次討論能源轉型，強調不能因為少數個案而使光電產業汙名化。她發文的時機頗為巧合，引發熱議。

蔡說，台灣3個主要政黨都曾提出2030年再生能源發電占比達30％的目標。如今立法院通過修法，令太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，讓民眾質疑是否要繼續發展光電。

面對負面衝擊，蔡英文認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案。

停止發展綠能 與趨勢背道而馳

她所推薦的《正視光電弊案：加強查緝、優化制度、堅定前行》專文即引用法務部統計，台灣高等檢察署自2021年打擊綠能犯罪專組成立至2025年第三季，共計已偵辦221案、羈押44人，其中86案已起訴，並查扣新台幣、人民幣和日幣合計約新台幣1.7億元。蔡英文強調，業者應該集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境，如果因為少數個案使得光電產業遭汙名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同經濟利益。

英系人士直言，蔡英文執政時力推能源轉型，卻有許多人假能源轉型之名，行圖利、綁標之實，加上「顯然賴清德不埋單蔡的綠能政策」，最近釋出要重啟核電，並對新核能持開放態度，才讓蔡英文不惜站出來捍衛自己的能源政策。

衍生諸多弊案 藍批蔡需負責

國民黨發言人牛煦庭也認為，蔡英文喊話力推光電2.0，應與賴政府打算重啟核電有關，立法院修法後，光電環評變得更嚴格，賴可能選擇不執行光電開發案，改為專注發展核能，如此一來，「冤有頭債有主」，所有光電弊案變成都是蔡英文的責任，所以她必須跳出來發聲。

牛煦庭說，蔡英文說要推光電2.0，「是不是代表她也承認1.0很有問題，衍生很多弊案、造成生態很大創傷？」關鍵源頭就是推動非核家園太倉促，蔡英文卸任之後才坦言光電政策需要修正，她不必負責嗎？

行政院副院長鄭麗君昨出席「國家永續發展獎頒獎典禮」則說，綠能是淨零轉型重中之重，而永續力是國家競爭力，希望能用國土管理視野發展再生能源，過程中要簡化流程、杜絕弊端，同時進行制度改革，讓綠能發展更健全，並積極研發推動地熱、小水利等其他新興能源。