綠能新篇章！台灣首例「離岸風力發電」企業購電協議融資到位

[Newtalk新聞] 國內首例「離岸風力發電」企業購電協議融資已到位！由外資開發的「渢妙一期」離岸風場目前已成功募集超過1030億新台幣的專案融資，成為台灣離岸風力發電第三階段區塊開發中，首座以企業購電協議模式完成融資的離岸風力發電廠，為台灣綠能發展展開全新篇章。

經濟部統計，2025上半年台灣離岸風力發電累計併網容量已突破 3GW，顯示大型離岸風力發電廠正逐漸進入運轉階段，並開始供給電力。而由哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發的「渢妙一期」離岸風場，也在今年宣布「融資到位」，專案融資聯貸金額約新台幣 1,030 億元，為離岸風力發電第三階段區塊開發中，首座完成融資的風場，成為台灣綠能發展的里程碑。

「渢妙一期」離岸風場融資方案以企業購電協議作為收益基礎，吸引公股、民營及外商銀行在內共 27 家金融機構參與投資，並獲得多家國際出口信貸機構和國家融資保證機構支持。

此外，今年4月地熱開發商倍速羅得還和Google簽署台灣首筆地熱企業購電協議，預計於 2029 年提供 10MW 電力，顯示企業購電協議可運用的能源類型正逐漸增加。

