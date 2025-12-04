綠能施工漁民無辜被告組織犯罪 張啓楷：農業部應為基層討回公道

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷3日強調，在綠能、海域、漁場開發過程，政府單位應主動介入，而非放任財團欺壓農漁民。（圖／張啓楷辦公室提供）

台灣民眾黨立院黨團副總召張啓楷昨（3）日指出，政府推動綠能應兼顧漁民生計，但五年前雲林台子港、三條崙、台西蚊港等地的二十多位漁民，因離岸風電業者在傳統漁場施工破壞漁網，本應由政府協調賠償，但漁民卻在能源署協調後，遭警方凌晨搜索、拘捕，甚至被檢方以「組織犯罪、詐欺取財」起訴，情況荒謬至極。他強調，這些漁民只是守著世代傳承的海域維生，卻在綠能開發過程中被逼到成為被告，形同政策失當下的犧牲品。

張啓楷表示，在上面這些案子中，多數漁民因不堪頻繁出庭與壓力而被迫認罪，僅三人堅持清白。直到今年父親節前夕，李平順、林清池、賴品彥等三人終於獲判無罪，但這場訴訟已奪走多年心力，暴露政府在綠能推動過程中既缺乏保護，也未能幫弱勢漁民守護生計和傳統漁場。

張啓楷指出，根據113年統計，國內現有漁戶人數總計高達32.5萬人，高雄最多，逾7萬人，事發的雲林漁戶人口也超過3.2萬人，他的故鄉嘉義也超過1.5萬人。當年施工造成漁民損害，政府不但協調不力，甚至任由刑事指控落到基層漁民身上，「叫天天不應，叫地地不靈」，完全無視基本生計。

張啓楷要求，農業部應派員前往了解這二十多位漁民的現況，並協助他們釐清權益與後續補償。他更提醒，未來所有綠能、海域、漁場開發過程，政府部門尤其是農業部及漁業署更須主動介入，替農民與漁民講話，而不是放任基層承受壓力，任由農漁民獨自面對龐大的財團。對此，農業部次長杜文珍應允會進行了解，並照顧漁民。

張啓楷強調，「漁民不應是政策推動下的次等國民，綠能可以發展，但絕對不容許踩著基層農漁民的生計往前走。」

