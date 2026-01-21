綠能智慧上路 桃園中路微型轉運站正式服務

桃園中路微型轉運站啟用 補齊中路公共運輸拼圖。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為完善中路地區公共運輸服務，桃園市即日起正式啟用新設「中路微型轉運站」，提供國際路近大興西路口【188】、【220(A)】、【221(A)】、【225(A)】、【226】及【228】等共9條市區公車路線之起始發車與候車空間，成為中路地區嶄新的公車轉乘與調度樞紐，有效補足長期公共運輸量能不足的情形。

過去中路地區僅有【168】及【L110】（單側設站）等2條路線服務，為提升服務量能已完成公車路線整合，新增多條市區公車進駐，合計共有11條路線停靠，平日提供逾180班次、假日逾100班次。透過鄰近調度場設置轉運站，可提升公車調度效率與整體服務穩定度。

中路微型轉運站兼具綠能與智慧特色，站體頂部設置太陽能板，兼顧遮陽與擋雨，所發電力可供應站內照明與電子紙看板等設備，全面落實再生能源使用。電子紙看板提供公車即時動態與氣象資訊，並設有座椅，便利行動不便者及有需求的民眾，提升候車舒適度。

交通局長張新福指出，轉運站啟用後，將有效提升中路重劃區公車班次密度與服務穩定性，擴大公共運輸服務範圍，強化與桃園火車站、市政府、經國轉運站、藝文特區、小檜溪重劃區，以及中壢、八德、龜山等行政區的交通連結，逐步改善居民通勤、通學與跨區移動需求。(圖/交通局提供)