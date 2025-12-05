綠能炒手饋線蟑螂滿天飛 想想論壇獻策光電2.0產業重生

綠能光電發展已成趨勢，但不時傳出弊端仍令各界憂心。圖非當事案場。（示意圖／CTWANT攝影組）

想想論壇今（5）日指出，台灣光電弊案問題叢生，光電業者除了落實「企業肅貪」，政府對申設案場的法規也要補強，並應擴大屋頂、自用與小型光電發電比例，能夠讓光電2.0落實在生活中，引導產業邁向「質的改變」。

太陽能光電雖是綠能趨勢下的產物，但近年負面爭議纏身，對此由前總統蔡英文主持的想想論壇能源專題小組做了不少研究，本周並上刊兩篇專文進行探討。論壇指出，涉及太陽光電開發的弊案粗分為三大類型，包含「土地炒作與共生造假」、「饋線蟑螂」以及「地方勢力操作審查」。

前總統蔡英文（圖）主導的想想論壇對光電發展頗有著墨。（圖／周志龍攝）

首先是針對「土地炒作與共生造假」問題，文章認為大型案場應由上而下推動，同時增加由下而上申請的小型案場，「自己發電自己用」，這樣更能有效減少「特權」獵地的問題，因為發電處就在自家。

第二，針對「饋線蟑螂」問題，其實台電公司已在2018年起陸續修改規則，像是限定一年內沒開發就收回饋線額度，另外也建立排隊候補等制度，也正視各方勢力插旗綠能產業衍生的弊端，希望建立跨部會橫向、中央地方縱向的聯繫機制等，澈底執行「掃黑、肅貪」。

光電2.0能否甩開沉痾，各界關注。圖非當事案場。（示意圖／CTWANT攝影組）

最後談到「地方勢力操作審查」問題，論壇指出各地行政部門為避免爭議，常常採取「加嚴審查」或「暫緩許可」希望「自保」，這可能造成行政程序膨脹，疊床架屋之下更容易被鑽縫隙而釀弊端，這是政府在未來制度改革上必須避開的陷阱。

想想論壇強調，發展再生能源是全球大趨勢，不應回頭也不宜回頭，不需要被個別爭議絆住整體發展，只要適時修正光電政策，光電2.0指日可待。

