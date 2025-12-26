綠能科技中心前副執行長鄭亦麟收賄198萬 起訴求刑14年

〔記者王定傳／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受東煒建設約198萬元賄賂，向台電施壓爭取饋電容量，台北地檢署今日依「貪污治罪條例」違背職務收賄罪、財產來源不明罪及違反洗錢防制法起訴鄭等6人，並對鄭求刑14年。

被起訴者包含東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子，2人涉行賄、違反商業會計法、刑法背信罪；鄭的父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟涉洗錢罪嫌起訴。

檢調偵辦此案是在8月間發動搜索、約談，訊後依不違背職務行收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌，向台北地院聲押禁見鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子等3人獲准，由於羈押期限將屆，檢方亦向法院聲請延長羈押3人獲准。

