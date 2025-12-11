綠能自主供應鏈！華新打造全台首座海纜工廠，如何改寫台灣能源建設版圖？

從雜草叢生的荒地，到矗立於高雄港邊、米白外牆亮眼的六層工廠，短短兩年時間，華新麗華與丹麥海纜巨頭NKT共同打造了台灣首座海底電纜廠。這不僅是台、丹技術合作的重大里程碑，也是台灣離岸風電產業一塊重要的「本土化拼圖」。在缺工、缺料、原物料飆漲的挑戰中，一座萬坪工廠與專用碼頭如期落成，更串起能源安全、供應鏈自主化與下一波綠能競賽的關鍵佈局。

高雄港區一處七萬坪土地，2年多前還是一片雜草叢生的空地；而今，長成了一座地上六層的工廠，米白色的外牆在陽光照射下，格外耀眼。

廣告 廣告

這裡，是電線電纜大廠華新麗華與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團，攜手打造的台灣首座海底電纜廠。

踏入萬坪工廠的偌大空間，彷彿大喊一聲，就會有好幾波回音；內部已進駐多台大型機具，製程從押出、絕緣、遮蔽做到填充等等，過程中還得思考如何防止鯊魚啃咬。華新員工預估，相較於陸纜的工期大約45天，海纜一組產品25公里起跳，得花2個月才能交貨，技術更精密、做工更細緻。

華新的海纜廠12月5日正式啟用，預計2026年完成國際產品認證，2027年量產供貨，主要客戶為離岸風電開發商。

華新能源海底電纜廠內部。業者提供

眾星雲集見證台、丹合作，政府全力投入促成兩年完工

啟用典禮上，商界、政界眾星雲集，除了華新董事長焦佑倫，離岸風電業者如世紀風電董事長賴文祥、沃旭能源台灣董事長汪欣潔共襄盛舉，NKT集團也有近百名員工飛抵台灣，總統府資政沈榮津、高雄市長陳其邁、台灣港務公司董事長周永暉、台電公司董事長曾文生及多位立法委員，皆到場見證台、丹合作的里程碑。

海纜廠所費不貲，在原物料上漲、缺工與缺料的重重困難下，華新最終花了180億元；但，令人驚喜的是，萬坪廠區在短短2年便完工、啟用，一旁還有長度421公尺、船席水深約13公尺的碼頭，用於運送數十公里、重達數千噸的海纜。

只有華新、NKT要做，難上加難，政府單位全力投入更是關鍵，「沒有政府的支持，這個廠做不起來。」焦佑倫致詞時，如此強調。

華新海底電纜廠正式啟用，政商重要人士皆到場見證。業者提供

技術授權到文化交流，華新與NKT共築關鍵拼圖

時間推回2年前的3月，焦佑倫與NKT董事長Jens Due Olsen共同主持簽約儀式，華新取得風電應用海底電纜相關技術授權與服務，以及強化建設高雄港海纜廠的需求。會後，雙方馬不停蹄磋商合作進程，並實地勘查廠區預定地，而且6個月後，工廠旋即動土。

「NKT告訴我他們的心裡話，這塊地是全球廠商夢寐以求，長度、深度條件相當優越，」除了台灣得天獨厚的地理條件，焦佑倫也提到，NKT不僅無私分享產品技術，還有公司治理主管與律師來台分享企業文化、ESG理念、安全需求，「每一份報告、紀錄都有詳細規範，我們也獲益良多。」

接著，焦佑倫四處拜會相關單位，說明投資海纜的規劃。

沈榮津想起當時聽到焦佑倫的決定，感到欣慰，因為台灣離岸風電產業的本土產品獨缺海纜，「華新把最後一塊拼圖補上了！」曾文生也提到，台灣過去討論電力議題，鮮少列入電纜，「但要把電送到你家，電纜是最重要的。」他認為華新的海纜廠是重要的供應鏈，除了穩定台灣供電，未來也有龐大商機。

此外，台灣近年來大力發展AI、半導體，能源需求勢必大幅成長，焦佑倫說，AI競賽就是能源競賽，不只台灣缺電、缺能源，全世界都面對一樣的問題，而台灣擁有全世界數一數二的風場，「我們要善用地理環境和海洋資源，在自己的土地上用自己的技術與資源，建設屬於自己的能源。」

或許兩年內還看不到海纜廠貢獻營收，但，焦佑倫深信供應鏈國產化的重要性，「產業一定要凝聚共識，能源建設是全台社會共同的使命。」

Jens Due Olsen則認為，和華新合作的目標就是「連結一個更綠色的世界」，過程中，他看見華新根基穩健、備受尊敬，是相當看重品質、創新與可靠性的合作夥伴，雙方志同道合。

華新的海纜廠2年完工，象徵台灣供應鏈與能源韌性的躍進，從技術授權到企業文化交流，華新與NKT共築的不只是工廠與生產技術，更是台灣邁向綠能自主的基礎。

當AI與半導體推動能源需求攀升，惟有掌握核心設備，台灣才能在全球競賽中站穩腳步。