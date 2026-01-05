綠能與AI推升需求 電線電纜業114年產值續拚新高

（中央社記者曾筠庭台北5日電）經濟部表示，在電網韌性計畫、綠電建設，以及AI與半導體等產業投資擴廠需求帶動下，電線及電纜業113年產值回升至新台幣2273億元，年增23.3%，創歷史新高；延續成長動能，114年全年產值可望續創新高。

經濟部統計處今天發布新聞稿指出，電線及電纜業屬內需導向產業，電線電纜作為能源傳輸與資訊連結的重要基礎，長期支撐國家基礎建設與智慧城市發展。回顧近年表現，110年受惠台商回台投資建廠、5G通訊基礎建設需求暢旺，以及國際銅價走揚，產值首度突破2000億元，達2024億元、年增50%；惟111年及112年因全球景氣趨緩與客戶庫存調節影響，產值連續2年下滑，113年則明顯復甦。

統計處分析，裸銅線與電力用電線及電纜為產值成長雙主力，兩者合計占整體產值近9成。其中，裸銅線為電線電纜的重要基礎材料，產值受國際銅價波動影響較大，113年在電動車、新興能源與AI發展帶動下，產值升至1096億元，年增26.4%；114年1至10月裸銅線累計產值897億元，因比較基期偏高，年減2.0%。

在電力用電線及電纜方面，主要應用於能源傳輸、基礎建設與工業設備，近年受惠再生能源政策及台商回台投資，統計處表示，113年在電網韌性計畫加速推進，以及AI與高效能運算帶動電力設備需求下，產值躍升至916億元，年增22.6%；114年1至10月電力用電線及電纜累計產值868億元，年增15.7%。

至於電子線及通訊用電線與電纜，隨AI應用擴展與5G網路布建，統計處表示，113年產值回升至140億元，年增18.6%，扭轉連續2年負成長；114年1至10月持續成長，累計產值120億元，年增3.5%。

經濟部指出，電線及電纜業為能源轉型與數位經濟發展的關鍵產業，隨政府持續推動綠能建設與電網升級，加上AI資料中心等新興科技需求不墜，國內業者朝高值化發展，預期114年全年產值可望續創新高。（編輯：張均懋）1150105