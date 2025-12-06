「綠能誠信」耶誕樹點燈 幸福公示宜居后里

▲后里區公所打造高達7公尺的「綠能誠信」耶誕樹裝置藝術，今（6）日晚間由立委楊瓊瓔攜手區長賴同一及多位里長共同點燈，（圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

[NOWnews今日新聞] 迎接歡樂耶誕節到來，台中市「花卉故鄉」后里區公所，在經濟部水利署中區水資源分署支持下，運用環保循環再利用方式，將報廢桌椅結合奼紫嫣紅的后里花卉，打造高達7公尺的「綠能誠信」耶誕樹裝置藝術，今（6）日晚間由立委楊瓊瓔攜手區長賴同一及多位里長共同點燈，並上演燈光秀，五彩繽紛耀眼炫目，引來歡呼與如雷掌聲喝采。

賴同一區長表示，后里是花卉故鄉，盛產百合、文心蘭、火鶴與劍蘭，為了結合綠能辦理「與水共好 綠水植藝」活動，特別邀請專家運用后里花材打造裝置藝術的耶誕樹，相當豐富精彩，歡迎民眾結伴來觀賞。

賴同一區長指出，辦理「與水共好 綠能誠信」活動，是為落實台中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居花鄉家園。這座花團錦簇的裝置藝術「綠能誠信」，象徵環保永續意象，矗立在區公所大門口平臺區，用以宣揚淨零減碳及本區花卉特色，也是一種幸福公示。

▲矗立后里區公所廣場的「綠能誠信」耶誕樹裝置藝術，今晚點燈並上演燈光秀，五彩繽紛耀眼炫目，引來歡呼與如雷掌聲喝采。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

配合「綠能誠信」點燈儀式，在廣場舉辦茶席體驗，吸引許多民眾參與，他們在茶師帶領下，悠閒聞茶香品茗，感受假日午后的愜意，大讚是一項「有氣質」的活動。

▲廣場舉辦茶席體驗，吸引許多民眾參與，他們在茶師帶領下，悠閒聞茶香品茗，感受假日午后的愜意。(圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

另外在后里鎮安宮前廣場，邀請了專業表演藝術家進行大型音樂藝術宣導活動，採公私協力辦理，結合產官學合作模式，由后里區公所統籌策劃，經中興大學林仁昱教授與山中山音樂工作室杜銘哲老師藝術指導，包括音樂家小龍女、鄭淑靜、黃鴻文、雷建興、余通義、莊佳宜、林艾艾老師及舞蹈副總監劉于瑄(佳緣舞團)、蝶舞舞團林麗榕等藝術團體輪番上演，熱鬧精彩，贏得掌聲不斷。

▲后里區公所點燈儀式由曼妙女孩熱舞開場，一曲大溪地草裙舞炒熱氣氛。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.6)

台中市政府政風處表示，相關環保淨零減碳或綠能法令與企業誠信永續專題等，是目前國家重要的政策，融入聯合國SDGs（Sustainable Development Goals）12、15、16項目標，也是為落實行政院施政方針「推動綠色成長與2050淨零轉型」，健全綠能產業發展低碳環境，針對公務員及綠能業者與綠能設置相關之民眾與當地居民，宣導簡政便民等廉潔理念及倡議「淨零減碳」觀念，提升公眾對綠能產業發展之信心。

