綠能變黑金 雲林2議長皆淪陷

雲林縣議長黃凱捲入光電弊案，一審被判4年10月。（本報資料照片）

雲林縣沿海地區日照充足、風力強勁，是光電綠能業者眼中的「風水寶地」，紛紛前來投資，卻引發多起弊案。前雲林縣議會議長沈宗隆、現任議長黃凱先後涉收賄案，新北地方法院22日一審依貪汙罪判黃凱4年10月，可上訴。對此黃凱強調尊重法院的審理結果，但仍有諸多事實與法律觀點，尚待進一步釐清，他會上訴捍衛清白。

光電產業投資金額動輒上百億元，對業者而言，早一日完工，便可減少大量人工、器材等成本，但也因此讓有心人士有機可乘，佯稱關係良好，可以協助加速申請作業流程、擺平地方抗爭為由，向業者收賄。

沈宗隆收賄案源於民國108年6、7月起，光電業者在雲林縣設立風力發電廠，期間因民眾、地方人士及部分議員反對，以致向縣政府申請公文、建照及使用執照取得不如預期，開發進度大幅落後。業者為此行賄沈2600萬元，希望沈向縣府施壓，縮短申請公文及相關執照時間。

沈後來被起訴收押，112年6月以300萬元交保，同年10月13日在縣議會定期會中宣布請辭議長職務，10月30日補選議長，由無黨籍議員黃凱當選，沒想到黃凱在113年7月也因向綠能業者收賄、遭裁定收押禁見，同年10月法院裁定300萬元具保。

黃凱22日得知一審判4年10月，表示尊重司法制度，也尊重法院的審理結果。然而對於判決內容，他內心感到遺憾與不平，認為仍有諸多事實與法律觀點，尚待進一步釐清。他認為目前本案仍屬司法程序的階段，並非最終定讞，他已與律師團隊充分討論，將依法提起上訴，透過更完整的審理程序，爭取還原事實真相，捍衛清白。