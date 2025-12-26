綠能貪汙案 鄭亦麟收賄遭訴 300萬交保

「小英男孩」鄭亦麟遭北檢起訴，移送北院審理後認罪，獲300萬元交保，並接收科技監控。（本報資料照片）

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌利用家人當人頭收賄198萬元，關說台電准予業者獲取高額用電申請案，且有601萬4961元財產來源不明，台北地檢署26日分依收賄、財產來源不明、洗錢和行賄、違反商業會計法等罪，起訴鄭亦麟和其父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟，及行賄的東煒建設負責人陳健盛、董事陳冠滔父子等6人，並分別求刑，以鄭亦麟求刑14年最高。

台電前副總蕭勝任涉圖利罪、泓德能源總經理周仕昌、董事鄭涵涉背信罪，3人均獲不起訴。檢方痛批鄭亦麟利用實質影響力，操控台電人員如線偶，視電力如私產，求刑14年，沒收799萬4961元犯罪所得。檢方懷疑他涉其他綠能貪汙案，另分案偵辦。

廣告 廣告

在押的鄭亦麟和陳健盛、陳冠滔父子，經移送台北地院，施函妤法官開庭審理，鄭亦麟坦承利用弟弟帳戶收198萬元賄款，也對洗錢罪認罪；財產來源不明罪部分，則說要一一釐清款項才能判斷，沒有認罪。不過，陳健盛父子否認行賄，辯稱是給鄭的不動產仲介費，由鄭弟以東煒建設顧問名義領取。庭後鄭亦麟獲300萬元交保，陳健盛父子各200萬元交保，3人均限制住居，限制出境出海8月，鄭亦麟還要接受科技監控。

起訴指出，鄭亦麟於民國107年2月至109年4月、111年1月至113年8月擔任經濟部綠推中心副執行長，期間任職經濟部政策評估整合辦公室、支援行政院副院長辦公室，對綠能政策具有影響力。

東煒建設因計畫在內湖區興建安康數據中心，需要提高電力，110年5月向台電申請新設用電36MW，但台電考量內湖為供電瓶頸無法核准，東煒找鄭協助，鄭向時任台電副總蕭勝任謊稱該案屬國家重大政策，請託蕭主持供電會議准東煒新設用電案，之後再請託關說台電准予東煒增加10MW。

111年7月陳健盛父子與鄭多次商議後，決定以支付「顧問費」方式行賄，陳氏父子製作顧問費220萬元請款單，鄭指示弟弟赴東煒填收據，東煒扣稅後匯款198萬元給鄭弟，將198萬元作帳不實拆分4筆工程款。

鄭男父母及弟弟擔心收賄東窗事發，111年10月28日致電鄭商議，父親說「不然不要了、叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡」，鄭111年底向東煒表示要還198萬。陳氏父子因東煒增加10MW用電案尚未獲准，請鄭不用還，並配合與鄭弟簽立假聘任顧問契約，鄭母分23筆自提款機提領198萬元，交由鄭弟報稅掩飾犯罪所得。