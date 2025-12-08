綠能轉型因個案遭污名 蔡英文為光電發聲：朝野應強力肅貪

前總統蔡英文為綠能轉型再發聲，強調國內應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。（圖／翻攝蔡英文臉書）

藍白日前猛攻民進黨政府能源政策，前總統蔡英文曾呼籲應用理性、務實的態度，避免以政治影響再生能源發展。蔡英文昨天（7日）針對能源轉型再發聲，指出國內應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，「這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家」。

蔡英文昨天在臉書發文表示，這是她卸任後，第二次跟大家聊「能源轉型」。發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識，台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

廣告 廣告

蔡英文指出，面對負面的衝擊，她認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內，就開始調查的個案，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，「這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家」。

蔡英文認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。

蔡英文說，為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。



回到原文

更多鏡報報導

蔡英文談能源轉型 指涉貪個案不能否定理性數據

下午淚灑記者會！賴瑞隆傍晚向女童媽媽當面致歉 雙方取得諒解

沈伯洋攜女兒散步遇怪男強光逼問 對方竟嗆：寧信共產黨不信你