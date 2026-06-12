綠能金童爆內線弊案！天宇工業吳氏3兄弟涉利多大單前卡位 檢調13路大搜索

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台北地檢署。呂志明攝



曾以轉型綠能、切入美系儲能大廠供應鏈而備受市場矚目的儲能大廠天宇工業（8171），驚傳高層涉入內線交易案。台北地檢署於今（6/12）日發動大規模搜索，劍指天宇核心決策圈時任該公司董事長、總經理及副總經理的吳姓3兄弟，全案朝違反《證券交易法》內線交易罪方向偵辦。

天宇工業成立於1983年，深耕鋰電池產業逾40年。近年來，公司積極揮別毛利低迷的消費性電子代工，成功轉型為大電力電池模組及「創能、儲能、節能」的系統整合廠。

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二輪車電池與儲能系統的雙軌佈局，曾讓天宇成為台股市場上炙手可熱的「綠能概念股」。然而，這起爆發於2020年間的重大合約案，如今卻被檢調查出，成了高層謀取不法私利的工具。

2020年11月3日天宇工業發布重訊，與美國知名儲能大廠簽署儲能產品銷售合約。當時這項利多消息，被市場視為天宇成功打入國際能源巨頭供應鏈的關鍵里程碑，不僅能大幅擴展其儲能產品的全球市佔率，更為公司未來的營收與獲利挹注了極大的想像空間。

然而檢調單位接獲檢舉，時任天宇董事長、總經理、副總經理的吳姓3兄弟涉嫌在該項「重大利多消息」正式對外公告前的緘默期（明確知悉內部消息至消息公開後法定時間內），利用實質掌控的投資公司法人帳戶及人頭友人帳戶，提前進場低價「卡位」買進自家股票，擬制性獲利高達數千萬元。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官吳怡蒨今(6/12)日指揮調查局台北市調查處，兵分13路前往吳姓3兄弟等9名被告住居所及天宇公司等地執行搜索，同時通知吳姓3兄弟等9名被告到案，全案朝違反《證券交易法》內線交易罪方向偵辦。

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