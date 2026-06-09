「綠能零貪腐 社福才有譜-圖利與便民區辨」 南投縣府廉政宣導

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【記者 謝雅情／南投 報導】綠能政策是國家重要政策，攸關國家經濟與各項產業發展，縣府社會及勞動局6月8日上午於7樓國際會議廳辦理115年度「綠能零貪腐 社福才有譜」- 圖利與便民區辨 廉政宣導，探討如何結合「綠色採購」與「優先採購身心障礙福利機構物品」，落實社會福利政策，並且將專業倫理從理論層次提升到實踐層次，在專業工作中執行符合社會福祉的資源選取。

本次邀請雲林地檢署蔡勝浩主任檢察官擔任講座，黃副座為草擬揭保法小組成員之一，講解各國揭保法制度並逐一說明法條擬訂成因，本次計有71人完成研習，活動順利圓滿。

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縣府社勞局長林志忠親自主持，他表示隨著全球對永續發展（ESG）與減碳的重視，身心障礙者與高齡長者所使用的「輔具」，也從傳統的「單純功能性購買」轉向關注其生命週期對環境的衝擊，比如租賃器材費用有相當比例可申報為綠色採購補助，這間接鼓勵了公立醫院、長照機構在採購設備時優先選擇符合經濟循環租賃模式。林局長期勉本所同仁面對社福業務涉及綠能申請及補助業務等，釐清權益與責任之分際，達成便民、利民又不違背法令任務，共同建立優質廉能的團隊。

蔡勝浩主任檢察官為法務部表揚近年偵辦妨害綠能犯罪的績優人員，以偵查綠能弊案豐富經驗及實際案例解析，讓同仁能明瞭如何區分「圖利」與「便民」之裁量權的行使分際，解說圖利罪要件及判決案例，公務員要要認識再生能源與環保相關法令，以提升自我保護，避免因不熟悉法令而觸犯法網。會前政風室以綠能及反詐騙等互動式有獎徵答方式加深同仁印象，藉以提升行政作業效能，共同防制綠能犯罪。（照片記者 謝雅情翻攝）