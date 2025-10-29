綠能需要「本質球迷」Team Taiwan 離岸風電三本柱等業者撐起能源週場面

今年台灣國際智慧能源週的人氣、熱度明顯不如以往，而這恰恰好反映出台灣再生能源發展目前所遭遇的困境與窘態。

2025台灣國際智慧能源週今（29日）開幕，無論就參展家數及參觀人數來看，人氣、熱度明顯不如以往。事實上，若非「離岸風電三本柱」—沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金(CIP)、風睿能源(SRE)，以及太陽光電指標性業者聯合再生、雲豹能源、泓德能源、大亞集團等「情義相挺」，大力支持主辦單位貿協與GESA綠能暨永續發展聯盟(SEMI 旗下產業聯盟之一)，今年台灣國際智慧能源週的場面可能會更加難看。

今年的台灣國際智慧能源週似乎徹底呈現了台灣再生能源發展的窘境。在賴清德政府再生能源政策未明的情況下，面對號稱台灣一年一度能源盛會的台灣國際智慧能源週，儘管經濟部、環境部與國發會掛名指導單位，但多數再生能源相關業者選擇「養精蓄銳」，將錢花在刀口上。

不過，也有業者選擇「雪中送炭」、「寒冬送暖」，不但參展，而且規模不但與去年相差無幾，甚至還超越去年，CIP就是其中之一，除彰顯深耕台灣的決心，也為隨時有可能重新啟動的離岸風電第三階段第三期（3-3期）選商草案協商，展開熱身的味道。

不單是CIP，被謠言與認知作戰打到趴在地上的太陽能業者，在會場上賣力演出，想要讓外界正確了解太陽光電產業發展的業者也大有人在，泓德能源、聯合再生、雲豹能源等就是代表性的業者。

以聯合再生為例，特別把Podcast《克萊兒的展覽異想世界》搬到會場現場，由董事長洪傳獻、執行長張為策、事業總經理江暤先及睿禾控股暨天泰能源集團董事長陳坤宏等人輪番上陣，讓場內與線上的民眾了解台灣為什麼需要全方位綠能解決方案以及國際綠能發展的現況，希望藉此讓民眾與企業對綠能有正確的認知，與謠言直球對決！

根據全球風能理事會（GWEC） 的報告顯示，台灣在 2024 年成功併網 933 MW 離岸風電，使總裝置容量突破 3 GW 大關，成為全球離岸風電累計裝置容量第五大國家，在中國以外的亞太地區離岸風電市場更居於領先地位。

一位不具名的離岸風電相關業者表示，離岸風電的發展就像一場馬拉松比賽，台灣不能只在一開始遙遙領先，但卻因為後續政策不明而被後面的人逐漸追上，甚至超越。這幾年，日本及韓國等亞洲業者紛紛來台灣取經，然後，這些亞太國家也開始發展離岸風電，台灣市場不再是開發商在亞太市場的唯一選項，台灣政府必須有所警惕！

套一句棒球經典賽資格賽許多球迷朗朗上口的名言「你不能只有在贏的時候才愛他們」，當再生能源對台灣未來的經濟發展至關重要之時，身為棒球「本質球迷」的賴清德總統不能只因為再生能源對選票是否有加分的效果，而決定是否給予關愛的眼神，必須正視眼前再生能源發展所遇到的各種問題，並且指示行政院提出更具體、有效的解決之道，才是真正落實賴清德總統的競選口號「Team(挺) Taiwan(台灣)」。

