宏都拉斯傳「想回頭與台復交」？中國細數「白蝦、咖啡和菸草」採購成績，稱與北京交好才是正途

宏都拉斯總統大選進入白熱化開票階段，有關於選前外媒提出的「與台復交」說法，中國外交部例行記者會上，發言人林劍也被路透提問，稱有一名台灣官員表示，台灣方面期待與宏都拉斯重新建立外交關係，並且已與兩名候選人都保持私下接觸。

對此提問，林劍表示、一中原則是兩國關係的政治基礎和根本前提。過去建交兩年多來，雙邊關係快速發展、各領域的合作成果豐碩，中方援建的農業技術學校已順利竣工，兩國企業也簽署逾萬噸的「白蝦採購協議」，甚至讓宏都拉斯種植的煙草，也能進入中國市場。

此外，光是2024一年、中國從宏都拉斯進口的咖啡豆，比過往增長14倍，北京還援助該國許多設備工具，像是溫室大棚和種植工具。當宏國遭遇颶風、洪澇等天災之際，更是提供多次人道援助，兩國還在人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域展開合作。

宏都拉斯前副總統納斯拉亞出馬角逐下屆總統。（美聯社）

在他看來，這些實質成果充分說明，中國為宏都拉斯人民帶來實在的好處，符合兩國和人民長遠利益，「台獨分裂活動逆歷史潮流，註定是絕路一條」。

