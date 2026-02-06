綠能20%目標今年也難辦！經濟部加速核電重啟 推新招連牆壁都不放過
各界關注能源議題，經濟部長龔明鑫表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫，台電也已與原廠簽MOU、很快就會進行自主安全檢查，20％的綠電目標「時程上可能往後延，但一定會完成」。
輝達執行長黃仁勳上周來台，下飛機的第一場記者會，就提到目前AI需求大增，對全世界的能源供應都是很大的挑戰，而他提到台積電赴美設廠不是「轉移」、而是「增加」，這段話還被官方拿來背書，但其實這話後面還有一句，就是「台積電晶圓和產能的需求將遠超過台灣的能源供應」，意思就是，台灣的電力不足以支撐台積電未來龐大的設廠計劃，勢必要向外走。
電力不足也成為經濟部5日舉行年終記者會的重點問題，對於外界關切的核三重啟進度，經濟部在去年11月底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性。
龔明鑫表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫，台電也已於1月15日與原廠美國西屋簽訂MOU，很快就會進行自主安全檢查，在安全條件下，自主安全檢查能縮短就縮短，盡早完成。
為穩定供電，2026年興達廠的新2號機、新3號機、以及台中新1號機、新2號機共四部天然氣發電機組、520萬瓩也會在今年接受調度；台電也要確保通霄二期、大林、台中二期、協和及興達二期工程如期如質完成。
政府先前的能源規劃目標是2025年實現「非核家園」，所以燃氣占比提升至50％、燃煤降至30％、再生能源達到20％，不過核電是關了、但綠電提升不上來，已延後目標時程，很明顯會再度跳票，據能源署資料，目前再生能源發電約佔13.1％，預計將延至2026年11月完成的20％，業界大多認為機會不大，甚至已轉往海外發展。
龔明鑫表示，光電環評三法通過後，確實造成推動困難，但20％的再生能源是既定目標，「時程上可能往後延，但一定會完成」，會持續推動多元綠能，先加速推動較無爭議的屋頂型光電，也會持續推動離岸風電3-3期，拚年底前完成選商。
經濟部次長賴建信表示，截至去年的光電設置量15.4GW，正在施工、申請中的還有2.53GW，將利用多途徑加強推動，例如光電板汰舊換新有500MW潛能，8月開辦的大型建物強制設光電，約可增加660MW，公有屋頂方面，中央部會與國營事業合計有343MW潛能。
經濟部能源署也透過新聞稿表示，針對建物能源轉型已有完整措施，今年持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，設置光電每瓩補助3千元，每案上限30萬元，115到117年總經費計30億元，以提升民眾意願。
另外，若用光電模組取代建築外牆、窗戶、屋頂等建材，且移除後「將減損建築物功能者」的建築整合型（BIPV）案場，經濟部能源署亦有推動「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵」，通過審查每瓩補助5萬元，每案上限1千萬元，總經費5千萬元，引導產業邁向高值化能源建築。
