綠舞飯店「萌寵方城市PLUS」住房專案搶先開跑

記者徐力剛／台北報導

鎖定寒假商機，宜蘭綠舞飯店全新「綠舞萌寵方城市PLUS 1泊2食」住房專案巧掀開跑，即日起至3月31日開放預訂，使用期限至4月30日，農曆春節2月16日至2月20日不適用，每人最低2498元就能入住，體驗一秒出國的樂趣。

「綠舞萌寵方城市PLUS 1泊2食」專案適合懶人一族，將園區特色一網打盡，入住含蝶舞咖啡廳早餐、萌寵下午茶2選1、經典浴衣或動漫Cosplay服飾體驗2擇1、滑索體驗、彩繪DIY，園內可與水豚、狐獴、羊駝、梅花鹿等萌寵開心互動，或選擇來到黑RURU CAFÉ與笑笑羊、熊貓羊一起同樂，度過美好午後時光。夜晚在「宵夜時光」大啖免費宵夜，為一天畫上完美句點。

入住就送「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗，鳥瞰日式主題園區與湖光山色。綠舞飯店提供

好康再加碼，週一至週四入住就送「SASA Play灑畫體驗」。「住1晚多送1餐」限時回饋考跑，1月31日前預訂、3月31日前入住，週一至週四加送療癒貓咖、笑笑羊下午茶、午餐3擇1；選擇3天2夜者，加送日式味噌小火鍋午餐。

「漓」極景家庭套房空間寬敞舒適。綠舞飯店提供

看好親子客群、大家庭商機，多人出遊推薦「漓」極景家庭套房，獨特樓中樓設計，規劃2房2衛、40坪大空間，適合3代同堂分區休息、或好友同行，舒適渡假也能兼顧隱私。喜愛輕旅行的人，可選擇「玥」雙人客房或「嵐」四人客房，盡情放慢步調享受度假氛圍。