綠色交通走進基層，彰化591村里公務電動機車正式啟用。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府為提升村里服務效能，並落實環境永續與淨零碳排目標，於今（29）日在縣府中庭舉辦「電動機車新上線、村里服務更升級-彰化縣政府補助各公所村里業務公務電動機車」記者會，縣長王惠美出席宣布相關政策。

綠色交通走進基層，彰化591村里公務電動機車正式啟用。圖／彰化縣政府提供

王惠美表示，縣府推動電動機車補助計畫，協助各鄉鎮市公所依地方需求，採購村里業務使用的公務電動機車。全縣共591個村里，每輛補助上限6萬2,000元，總經費達3,664萬2,000元，將低碳交通全面導入基層公共服務，提升行政效率與服務品質。

王惠美說，村里長被民眾親切稱為「土地公」、「土地婆」，長期在第一線服務鄉親，協助政令宣導、關懷弱勢、災害防救等工作，無論風雨或烈日皆辛勞付出。縣府提供公務電動機車，不僅是對基層工作的支持，也讓村里服務更即時、更有效率。

綠色交通走進基層，彰化591村里公務電動機車正式啟用。圖／彰化縣政府提供

此外，公務電動機車政策亦與行政院2050淨零排放「運具電動化及無碳化」關鍵戰略相互呼應。依環境部估算，每汰換一輛燃油機車為電動機車，可減碳約2.3公噸，累積效益可有效降低空氣污染。縣府也鼓勵民眾汰舊換新，最高可獲1萬5,300元補助，共同守護環境與空氣品質。

議員劉惠娟表示，未來在縣內26鄉鎮市都能看到電動機車穿梭服務，感謝村里長平日奔走大街小巷，也肯定縣府兼顧便利與環保的政策方向。員林市代理市長賴致富則指出，「工欲善其事，必先利其器」，公務電動機車有助提升村里服務效率，並實踐SDGs永續發展目標。

民政處表示，縣府將持續與各公所及村里長攜手合作，精進公共服務、落實綠色治理，共同實現「美好彰化、希望城市」的願景。

即將在縣內26鄉鎮市都能看到電動機車穿梭服務。圖／彰化縣政府提供

