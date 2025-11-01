綠色交通里程碑 台灣首輛氫能巴士赴歐參展認證

台灣綠色交通革命淨零轉型創下里程碑！由本土企業「氫谷動能」自主研發製造的國產氫能巴士，30日在高雄市議會亮相，並舉辦啟航典禮。這輛肩負台灣綠色交通夢想的「氫巴」，不僅展現高雄在地產業的頂尖技術實力，更將創下歷史—台灣首次以整車之姿，遠赴歐洲參與國際大展並挑戰最嚴苛的國際認證。預計最快2027年第1季在台灣示範運行。

氫谷動能董事長鄭英豪指出，這輛12米長的氫巴搭載日本TOYOTA最新燃料電池，續航力達500公里，最大特色是「全世界效能最好、價格最便宜」。1公斤氫氣可跑20公里，1輛車售價1350萬元，遠低於國際市場2000萬至3000萬元行情，展現極高性價比優勢。鄭英豪說明，相較傳統柴油巴士，氫巴行駛過程零碳排放，排出的只有純淨水，不會產生PM2.5等空氣汙染物，對改善城市空氣品質具有立竿見影效果。加氫時間僅需15至30分鐘，與柴油車加油速度相當，克服電動巴士充電耗時痛點，更適合高密集度大眾運輸需求。

圖說：董事長鄭英豪表示，氫巴行駛過程零碳排放，對改善城市空氣品質具有立竿見影效果。(圖片來源：記者呂宗正拍攝) 高雄市議員林智鴻表示，高雄是台灣能源與產業轉型的核心城市，能見證國產氫能巴士從高雄啟航，代表的不僅是技術突破，更是城市願景的具體實踐。他指出，氫能巴士的啟航，不僅展現了在地產業的堅強研發能量，也體現高雄人敢夢、敢做、敢領先的精神。林智鴻強調，氫能運輸是全球能源轉型的重要關鍵，而高雄具備完整的工業供應鏈與港灣物流優勢，正好是推動氫能經濟發展的理想基地。他期盼市府能進一步整合產官學能量，讓高雄成為全台第一個氫能示範城市，打造從研發、測試到應用的完整生態鏈。

此行第一站，是代表台灣參與 2026 年 1 月27日至29日在法國巴黎舉行的「氫能革命展」（Hyvolution）。此展會是歐洲乃至全球最具影響力的氫能產業盛會之一，氫谷動能將以台灣唯一整車製造商的身份參展，向國際社會展現台灣在氫能技術與製造上已比肩國際。緊接著將轉赴德國，委託國際頂尖認證機構德國萊因（TÜV Rheinland），執行最高標準的整車氫能系統國際認證。此舉旨不僅是台灣氫能巴士的首次國際整車測試，更確保氫巴的設計與安全性能完全符合歐洲與國際市場的嚴格要求，為未來的全球大規模商業化鋪路。在完成國際認證後，將接續進行國內ARTC及 VSCC的耐久與安全審驗。整個測試與認證流程預計將於 2026 年底前全面完成。

氫谷動能規劃，在取得所有國內外認證的基礎上，將於 2027 年第一季，結合地方政府及客運公司，共同參與示範路線運行計畫。屆時，民眾將有機會親身體驗國產氫能巴士平穩、安靜與零排放的綠色魅力。此次從高雄啟航，赴歐取經與認證，是台灣氫能產業走向世界的關鍵一步，為台灣達成 2050 淨零碳排目標，提供了一條可行且具備國際競爭力的綠色交通解決方案。

