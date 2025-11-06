綠色住宿正夯 台中觀旅局輔導「低碳旅館」再添20家

台中市觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央政策2050淨零碳排，台中市觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家，展現台中邁向永續淨零城市的堅定腳步，同時為提升旅宿業整體服務品質，也協助31位旅館從業人員取得國際顧客服務認證(CGSP)，共同推廣低碳排、低污染的綠色旅遊模式。

台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式今在台中福華大飯店舉辦，邀請通過認證旅館與觀光產業齊聚，共同見證永續觀光的亮眼成果。

觀旅局長陳美秀表示，為使低碳旅館認證能與中央政策接軌，低碳旅館評分內容除延續既有的減碳指標外，更納入環保標章旅宿的評分項目，全面強化能源管理與資源循環運用。

許多旅館透過設備汰換、智慧能源監控、減塑措施及綠化設計，成功轉型為兼具環保效益與服務品質的低碳旅館，顯示台中旅宿業者的永續意識已深植經營核心，成為推動低碳城市的重要力量。

觀旅局統計，今年共20家旅館通過低碳旅館認證，依據各旅館今年1月至9月用電量換算之碳排放量，相較前一年同期平均減少約448.03公噸，預估全年可減碳達597.37公噸，減碳成果相當顯著。

陳美秀也說，因應國際永續發展及淨零碳排趨勢，市府積極推動永續觀光，獲得多獎肯定，同時輔導旅宿業者取得國內外各式標章認證，包含「綠色旅行標章」、「環保標章旅館」、「低碳旅館認證」等。

