綠色保育「大腳印獎」 典範農友遍及全臺

▲綠色保育第二屆「大腳印獎」典範農友頒獎典禮今日舉行，各界夥伴齊聚一堂為獲獎農友喝采。（圖：慈心基金會提供）

三年一度，綠色保育農友的榮耀時刻，由農業部林業及自然保育署與財團法人慈心有機農業發展基金會共同舉辦2025年第二屆綠色保育「大腳印獎」，共計有13位獲獎的典範農友。慈心基金會執行長蘇慕容表示，「大腳印獎」以三大獎項—「生產操作組」、「生態營造組」、「土壤健康組」進行分組選拔，呈現綠保農友田間實踐技術與理念的成果與價值，同時也構築出一個兼顧生產力、生態價值與環境永續的農業願景。

適逢綠色保育標章推動15週年，會中也感謝長年支持綠色保育產品加工、行銷及選購的各界企業夥伴與專家學者，肯定綠保農友對生態環境的斐然貢獻，共同建構生態經濟產業重要基礎。

「大腳印獎」以三大獎項—「生產操作組」、「生態營造組」、「土壤健康組」進行分組選拔，「生產操作組」著重於「預防勝於治療」的種植技術，穩定供應安全健康的食物。農業部臺南區農業改良場義竹分場黃瑞彰分場長說明評審過程，這屆的得獎農友，已經從管理農田提升到管理生態系，不但系統化管理，更是精緻化管理。獲獎者：郭明賢與蔡一宏（特優—十甲有機農場看天田／嘉義縣）以輪作、休耕與綠肥種植，結合生物防治與天敵棲地營造，打造出兼顧病蟲害管理與水土保持的田區；林勝瑋（特優—林爸優質農產／嘉義縣）則善用病蟲害整合管理（IPM）策略與自製液肥，展現病蟲害整合管理的成熟度；張振浪（特優—赤科山天心茶莊／花蓮縣）則以完善的田間記錄與行銷策略，提升茶葉品質與經濟效益。

「生態營造組」聚焦於觀察力與科學方法營造多樣性生態環境，讓農田成為動植物共存的棲息地。觀察家生態顧問有限公司黃于玻總經理表示，生態組得獎者因為想著為動物多做一些，農友的大腳印就變成可以讓田間動物跟著走的腳步，近年企業也開始關注生物多樣性，而這些田間動物正是綠保農友最好的生態履歷。獲獎者：林永堅與鄭語慈（特優—順月農園／彰化縣）在田間分區規劃、設置猛禽棲架、獨居蜂旅館與昆蟲育幼區，並善用iNaturalist記錄物種，推動生態教育與發展六級產業；鍾尹元（特優—星守農場／臺東縣）種植防風植物，打造昆蟲旅館，並運用空拍機與紅外線相機進行生態觀測，展現科技與生態融合的可能性；陳正勇（特優—夏田有機生態農場／花蓮縣）善用農場周圍原有地形，提供生物棲息空間，並在邊坡種植原生樹種深具示範性。

「土壤健康組」則是強調土壤生命力的維護與再生農業的實踐，維持永續耕作的基礎。農業試驗所向為民博士提到本屆獲獎者的初心都很感性，希望把先輩的土地好好的留給後代子孫，他們用更開放的態度學習土壤專業，同時也影響更多農友加入改良土壤的行列。獲獎者：張顥嚴（特優—菩茗有機／南投縣）在茶園實施混層耕作與土壤覆蓋，累積有機質並提升微生物多樣性，符合再生農業的核心精神；林木泉（特優—活泉自然生態農場／臺東縣）善用自身所學在田間試驗，於有限資源中找到活路的機會；黃淑娟（特優—枻心福田好野庄園／高雄市）則在都市農地推動食農教育與土壤管理，展現農業六級化的多元可能。

自去年以來，慈心基金會與農業部生物多樣性研究所簽訂合作備忘錄，共同推廣農友們使用手機APP「iNaturalist（愛自然）」，記錄、上傳在農場發現的生態影像，以利社會大眾和企業界認識綠保農田豐富精采的生態價值。因此，本屆特別增設「農田生態紀錄達人」獎，表揚23位在農場中累計觀察物種數達50種、或觀察筆數達150筆的綠保農友，以感謝他們響應公民科學與農田生態記錄的積極行動。

