綠色出行 二林上路 MOOVO 自行車 打造智慧交通

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】二林鎮有了便利新選擇！彰化縣政府今（15）日在二林工商啟用 MOOVO 公共自行車系統，設置 9 個站點，串聯通勤、校園與休閒路線，讓居民上下學、通勤與休閒出行更方便，也邁向智慧、綠色、宜居城市新里程。

為提升公共運輸服務、推動低碳交通，彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統。二林鎮是彰化縣第 11 個啟用公共自行車的鄉鎮，共設置 9 個站點，包括二林轉運站、二林鎮公所、二林戶政事務所、二林高中、二林工商、中正國小、二林文化教育園區、長青公園及洪醒夫公園，方便居民通勤、上學與休閒。

彰化縣長王惠美表示，設點涵蓋學校及公園，讓孩子上下學更安全，也減輕家長接送負擔；文化教育園區與公園站點則串連日常生活與休閒動線，居民可以慢騎悠遊，重新認識二林。二林轉運站也將啟用，MOOVO 站點與轉運站銜接，完善最後一哩路轉乘服務。

二林鎮今啟用 MOOVO 公共自行車 9 站點，串聯通勤、校園與休閒路線，打造智慧低碳交通新生活。（縣府提供）

此外，縣府正配合「彰南電動快捷公車路廊」，將 MOOVO 站點延伸至埔心，串聯員林、埔心、溪湖、二林四大生活圈，實現公共自行車與大眾運輸的無縫接軌。目前全縣已有 174 個站點、2,700 輛自行車，鼓勵民眾多利用 TPASS 通勤月票，前 30 分鐘免費，既省錢又環保。

王惠美也提到，二林地區正規劃興建總經費 3.5 億元的全民運動館，感謝中央補助 1 億元及縣府自籌 2.5 億元，目前已進入細部設計階段，未來每年可吸引 10~20 萬人次使用，成為全民共享的運動中心。

二林鎮長蔡詩傑表示，感謝縣府用心規劃 MOOVO 站點，透過便利的交通串連，共同打造低碳、宜居城市。

彰化縣交通處指出，目前已啟用 MOOVO 公共自行車的鄉鎮包括彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉、永靖鄉及二林鎮。自 110 年 8 月起至 114 年底，累計租借人次約 591 萬，去年單年租借 151 萬次，較前年成長 4%。

未來，縣府將配合二林轉運站及「二林—溪湖—彰化」幹線公車規劃，延伸支線至周邊鄉鎮，搭配「幸福小黃」服務，補強偏鄉交通需求，提供就醫、就學及日常接送服務，持續打造二林便利、低碳、宜居的生活環境。