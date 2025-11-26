綠色和平揭中油新四輕千億投資重大財務不確定性 籲立委嚴守1,062億公帑

立法院審查今、明年度預算之際，綠色和平今（26）日連同看守台灣協會與荒野保護協會於立法院召開記者會，呼籲立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，亦即新四輕擴建案所需高達1,062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。

綠色和平比對中油的可行性研究報告與相關公開資訊【1】後指出，此案存在三大風險：（一）中油無視臺灣乙烯產能已過剩仍計畫大幅擴產、（二）明顯高估未來銷售價格與銷貨收入、（三）更新後碳排量將大幅增加。

廣告 廣告

綠色和平減塑專案主任潘冠維表示：「近年乙烯產能已呈現過剩，但中油在可行性研究報告中，對乙烯的預估售價明顯過高，銷貨收入亦與實際產能不符。中油高估新四輕財務預測的行為，令人質疑是在粉飾財務可行性，不僅誤導立委及相關部會的判斷，更削弱社會大眾對國營事業的基本信任。呼籲立委務必謹慎，擋下這項高達1,062億元的鉅額投資案。」

綠色和平強調，乙烯是塑膠製品的上游原料，擴大乙烯產能意味著生產更多塑膠、消耗更多化石燃料，也將使空污與碳排進一步惡化。根據石化工業同業公會資料，臺灣目前乙烯總產能約400萬噸／年，但2022至2024年的實際產量僅為332萬噸、268萬噸、260萬噸，2024年的產能利用率更僅約65%，等於全臺逾三分之一的產能處於閒置狀態。

中油卻計畫在高雄林園新建年產100萬噸乙烯的新四輕，使四輕現有35萬噸的產能一次增加近三倍，等同以產業升級之名，行擴張產能之實。在產能已嚴重過剩的市場現況下，中油仍要花費公帑擴大乙烯產能，與產業趨勢背道而馳。

此外，中油估計2030年至2039年間乙烯的內銷價格平均為每噸49,845元，但根據中油自編決算書，2015年至2024年實際銷售予下游廠商的平均售價為每噸29,322元，前者較後者高出約70%【2】。此外，中油對2040年至2044年的乙烯銷貨收入，計算下來更高估了達170%，這是財務預測重大邏輯失誤，反映出計算錯誤，或是資訊不透明【3】。

潘冠維說：「中油新四輕開發案的預期收入明顯有灌水之嫌，若行政院與立法院依據這份被美化的財務評估通過此案，將使中油已連年虧損的財務狀況更加嚴峻。」

綠色和平進一步指出，中油自行推估新四輕更新後的碳排放量將升至每年160萬噸，較更新前增加93萬噸，不僅明顯違背高雄市政府要求林園廠（含三輕、四輕）於2030年較2005年減少68萬噸碳排的既定目標，也與臺灣的淨零路徑規劃相牴觸。

環境權保障基金會副執行長許博任也表示，當前石化業正面臨長期產能過剩的危機，中國、韓國、日本等國家皆已推動縮減產能的結構調整政策；此時四輕若寄望以大幅擴張產能來推動更新，恐怕是逆勢而為且不切實際。他建議應以不增加產能為前提，加速推動四輕的減污、減排與工安改善等更新方案，較為務實，也更容易獲得社會及融資方支持。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，近年中國陸續擴增七大石化工業區，加上其他發展中國家相繼投入，石化產業已成為競爭激烈的紅海市場。泛用塑膠及其他石化產品的供給遠遠大於需求，業界陷入低價血拼，利潤微薄甚至虧損，同時也使塑膠再生市場受到嚴重衝擊。由於再生料品質通常低於原生料，除非政府或品牌指定使用再生料，否則再生料價格不可能高於原生料，往往更低，導致從事廢塑膠再利用的業者收入大幅下降。

他指出，廢塑膠來源端能接受的處理費也有限，若費率過高，產源往往選擇將廢塑膠送進焚化爐處理，使再利用業者難以維持營運，不僅面臨關廠潮，廠房自燃等事件亦時有所聞。

謝和霖強調，如今若推動新四輕並使乙烯產能擴增三倍，等於把本可用於低碳轉型的龐大資源投入到這片已殺到「流血見骨」的紅海市場，不僅違逆國際公約所要求的減塑與減碳潮流，也忽視當前國際貿易的險峻局勢，實屬不智之舉。政府應與業界溝通，削減氾濫的一次用塑膠製品生產與消費，同時積極推動循環經濟，以小而美的資源循環規模滿足內需，這才是石化產業應努力追求的真正「藍海」。

荒野保護協會棲地守護部專員黃嘉瑩也表示，荒野保護協會長期投入淨灘及減塑環境教育，深感減塑政策不能僅停留在道德訴求。我們擔憂，中油新四輕案將持續造成原生塑膠供過於求，低廉成本長期衝擊循環經濟，使垃圾問題難以解決、加劇生態衝擊，並阻礙政府推動的淨零政策。

她指出，此案的營收推估更預設一次性塑膠持續成長，不但與減塑政策背道而馳，其減碳承諾亦缺乏數據佐證。荒野保護協會呼籲政府與立委，應將千億預算轉向支持石化產業的公正轉型，讓減塑政策從產業端真正落實。

對於外界關注的員工就業與工安議題，綠色和平表示，居民與員工安全的重要性無庸置疑，也認同高值化、安全及減碳轉型的方向。然而，確保工安的關鍵在於完善的維護與管理；中油若在產能明顯過剩的情況下仍堅持新建工廠、擴張產能，並不能真正提升工安水準，更不利員工長期而穩定的職涯發展。

綜合市場供需、財務評估、產能規劃、環境風險與員工保障等面向，民間團體認為此案缺乏充分且合理的依據。綠色和平呼籲中油立即終止此計畫，並特別呼籲經濟委員會及高雄區域立委，應從監督預算、守護高雄永續發展的角度，積極關注此案。

附註：

【1】綠色和平交叉比對石油化學工業年報、台塑石化年報、中油院核預算書、法定預算書、自編決算書及審定決算書等資料。

【2】根據可行性研究報告第7-4頁與第7-5頁，中油估計2030年至2039年間乙烯（C2H4）的內銷價格落在每噸48,000至52,000元之間，平均售價為每噸49,845元；但根據中油自編決算書，中油2015至2024年實際銷售給下游客戶的乙烯價格僅介於每噸20,000至34,000元，平均售價為每噸29,322元，前者較後者高出約70%。

【3】若以可行性研究報告第7-5頁中2040年至2044年的預測乙烯售價，乘以100萬噸計算該五年期間每年的乙烯銷貨收入，再與第7-7頁中中油預測的乙烯銷貨收入相比，並不一致，後者較前者高出170%。

The post 綠色和平揭中油新四輕千億投資重大財務不確定性 籲立委嚴守1,062億公帑 appeared first on Greenpeace 綠色和平 | 臺灣.