綠色和平：公園藏熱傷害風險 高溫調適應納兒少

（中央社記者汪淑芬台北21日電）綠色和平今天公布一項調查報告，新建或改建的特色公園因遮蔭不足，有熱傷害風險，建議政府正視，關注高溫調適時，在國家氣候變遷調適計畫中，應納入兒少族群。

綠色和平上午在環境部前，舉行「守護兒少氣候權」陳情記者會，背景是一張由1000張親子照組成的巨型照片牆。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀說，這1000張照片是在進行「公園熱傷害風險調查」時，花了幾個月的時間在許多公園蹲點拍攝，根據長時間觀測溫度，發現白天孩子們在公園玩的時間，有9成暴露在高危險的環境。

這項調查是由台南應用科技大學助理教授兼環境與科技應用研究中心主任楊馨茹執行。

楊馨茹說，政府近年投入數百億元推動「特色公園」計畫，很多特色公園看起來很有趣也很漂亮，但卻缺乏遮蔭設計，或規劃不當，熱傷害風險高。

楊馨茹說，透過專業監測儀器，從6至8月的上午9時到下午5時，在雙北、桃園、新竹、台中、台南及高雄8個縣市、共16座特色公園，實際監測，發現有9座公園整天處於熱傷害風險狀態，有2座公園紫外線指數（UVI）已達到高量級，導致兒童僅20分鐘內即有曬傷風險，且公園遮蔭區遮蔭效果有限，平均仍有5成時間處於熱傷害風險環境。

楊馨茹解釋熱傷害風險定義，是綜合溫度熱指數（WBGT）大於攝氏29度，另透過紅外線熱相儀實測，16座公園表面的最高溫都超過48度，台北大安森林公園的橡膠地墊測到74.1度，台南仁安公園的人工草地達81.6度，兒童一旦接觸，有立即燙傷風險。

楊馨茹說，這項調查研究顯示，高溫與紫外線正悄悄削弱孩童的遊玩舒適及健康，都市公園的設計速度追不上升溫的速度。她建議，公園要多一些遮蔭考量，並設置氣象監測站，即時提供微氣候資訊。

忻儀說，國家氣候變遷調適計畫投入新台幣數千億元預算，卻在數百頁藍圖中出現結構性盲點，沒有一筆是針對脆弱的「兒少族群」提出，希望政府能正視兒少高溫調適問題，重新修訂氣候調適計畫，納入兒少族群。

民進黨立委張雅琳與台灣基進秘書長吳欣岱到場聲援。

張雅琳說，高溫已不只是讓孩子「覺得熱」的問題，而是直接壓縮了他們奔跑、遊戲與探索世界的童年空間，政府必須把孩子納入政策中心，不能等政策做完才保護。

吳欣岱說，孩子不是縮小版的大人，身為醫師，她最擔心的是兒童在高溫下比成人更快升溫，也更容易脫水，在體溫調節與心肺耐受上都更脆弱，高溫造成的傷害不只在一個夏天，甚至可能留下長期健康風險。

台灣好鄰居協會秘書長楊國正說，每一名兒童不只是氣候危機的承受者，更有權利參與、被聽見並影響政策，他呼籲環境部設立兒童優先的氣候預算制度。

兒少代表吳際在記者會上遞上陳情信並朗讀，環境部氣候變遷署長蔡玲儀代表接受。吳際希望政府重視兒少表意權，讓小孩在總統府氣候變遷委員會有發聲機會。吳際提到，他住在宜蘭縣冬山，上星期一天就下了800毫米的雨，導致淹大水，希望環境部及經濟部加速能源轉型與減碳。（編輯：管中維）1141121