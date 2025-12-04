「綠色執政何時成貪腐保證」？羅智強嘆中油案證據恐遭銷毀：拖3年想大案小辦？

​中油三接二期工程被檢舉，檢調2日展開搜索，將世曦公司前董事長施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森等3人列為被告，案件受到高度關注；國民黨立委羅智強透過臉書發文質疑，3年前被檢舉的案件到現在才辦，不僅有「想要大案小辦」的疑慮，更可能讓相關證據被早早銷毀。

羅智強透過臉書發文表示，中油三接二期浮報工程費案早在3年前、以及今（2025）年8月被兩度檢舉，卻等自己（羅智強）11月開了兩場記者會，親自向法務部遞交檢舉函後，檢調才終於開始搜索、約談。

國民黨立委羅智強（右）、王鴻薇（左）3日召開「中油、世曦共組貪污集團？！ 卓榮泰出來面對！」記者會。（顏麟宇攝）

「這難道是『欲縱故擒』，想要『大案小辦』？」羅智強質疑，案件拖了這麼久，令他和吹哨者不禁擔憂，相關證據恐遭銷毀，涉案者早已串好口供，更別說檢調搜索13處、約談11人到案後，卻僅有3人列為被告，最終還無保請回。

羅智強指出，從此前公開的錄音檔也可以發現，被多次提及的「中油總經理」一定是此案的關鍵人物，但檢調卻選擇不查、不約談，也不將其列為被告，反觀國民黨台北市黨部主委因被檢方認定涉偽造文書，就被押近一年、交保金更是高達千萬。

「難道檢方遇到綠色的自己人，就特別展現『慈悲的溫柔』，對貪官慈悲又溫柔？」羅智強呼籲，檢方一定要將中油三接工程弊案查個水落石出，不要「假調查、真包庇」，直呼「綠色執政何時變成了貪腐保證」。

