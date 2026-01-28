綠色執政「人事費用暴增877億」 藍青年軍揭1類酬庸最可惡

民進黨從2016執政以來，新設部會、署級單位、任務編組型辦公室等超過39個。圖為數發部揭牌。（本報資料照片）

民進黨105年執政後新設部會、署級單位、任務編組型辦公室等計逾39個，中央政府歲出人事費從106年4142億暴增至114年5019億元。國民黨青年軍田方倫質疑綠色執政新設單位超過39個，用暴增的877億巧立名目酬庸，豢養敗選者及綠友友，讓政治打手掏空國家。

民進黨在野時高喊精簡政府組織，但執政10年新設4部會，包含數位部、運動部、升格農業部、環境部；5個署級單位，包括觀光署、氣象署、兒少家庭支持署、長期照顧及社會發展署、國家公園署，還有不當黨產處理委員會、國家人權委員會、海洋委員會、兒童權益健康福利委員會、個資保護等9委員會，還有觀光研訓院預計今年掛牌。10年來還成立過13辦公室，蔡賴兩位總統在府內成立過7個委員會。

據統計，各機關職員從110年的18萬6389人，逐年上升到114年的19萬1435人，5年增5046人；聘用及約僱也從110年的1萬5770人，增至114年的1萬6249人，5年增加479人。中央機關歲出人事費大幅增加877億元，主計總處說593億元是用於軍公教調薪。

田方倫今(28日)發文質疑，民進黨口口聲聲要精簡政府、為民省錢，全國人民卻看到一場官位大放送與納稅錢大搬遷的蛀食國家行徑！​根據最新數據顯示，民進黨執政新設的部會、署級單位、任務編組辦公室，竟暴增超過39個！​這些巧立名目、黑機關林立的辦公室與行政法人，有多少是為了安置豢養「敗選者」及「綠友友」的酬庸平台？「這增加的877億，每一分都是勞工的血汗錢，人民的納稅錢！」

​田方倫痛批民進黨將專業文官制度改造成政黨私產，掏空國家，最可惡的是極盡的破壞文官體制，大批量黑箱引進約聘人員，將一些不用經過國家考試、不具備公務員資格的人，能爽領部長級高官等級的薪資。這些人到底​是專業人才，還是網軍側翼、政治打手？

