​綠色工藝結合生活美學 高科大工設系 2026 曼谷驚艷亮相

國立高雄科技大學創新設計學院工業設計系攜手泰國藝術大學產品設計系，推動臺泰跨國設計實務合作，合作成果登上2026年曼谷設計週，於1月29日至2月8日在曼谷核心展演場域One Bangkok展出，展現高科大設計教育走出教室、實踐國際舞台的重要成果。

高科大新任校長吳忠信表示，高科大長期推動國際化與跨域合作，期待透過此類國際實踐型計畫，讓學生作品不僅能在國際舞台被看見，更有機會進一步鏈結產業、發展量化成果，甚至具備後續商品化與市場驗證的可能性，真正落實國際合作與設計教育深化的目標。

高科大創新設計學院與泰國藝術大學裝飾藝術學院於去年9月簽署合作備忘錄（MOU），由高科大工業設計系與泰國藝術大學產品設計系啟動國際設計合作。雙方首先於高科大第一校區舉辦為期四天的國際設計工作營，透過跨文化交流、材料實驗與共同創作，確立合作設計議題與方向，並接續為期三個月的跨國線上設計研討與共評，最終於今年1月完成臺泰學生共同創作的設計成果。

本次合作以「綠色工藝 × 生活美學 × 在地文化」為核心議題，回應永續設計與當代生活需求。設計成果由主題延伸發展為五大系列，包括臺泰特色甜／糕點容器設計、飲茶文化茶具設計、盆栽葉蓋設計、「花之光」燈具設計，以及餐具收納設計，嘗試結合現代設計方法與科技應用，重新詮釋臺灣與泰國深厚的傳統工藝文化，促進工藝融入日常生活，發展具文化深度與實用價值的創意商品。

本次展出作品由高科大工業設計系11位學生與泰國藝術大學產品設計系10位學生組成跨國設計團隊，在兩校約10位教師共同指導下完成。學生於跨文化合作過程中，從材料選擇、飲食文化差異、社會議題到文化轉譯與永續實踐，累積真實的國際設計實作經驗，讓設計學習不再侷限於課堂，而是直接回應全球關注的公共議題。

高科大工業設計系葉恒志教授與主任林龍吟表示，2026年曼谷設計週以「DESIGN S/O/S」為年度主題，聚焦城市永續、文化再生與社會韌性等關鍵議題。本次臺泰合作透過設計工作營與跨國共同創作，回應「設計還能為社會做些什麼？」的提問，展現設計作為跨文化對話媒介的可能性，也為學生帶來深具啟發性的國際學習經驗。

此次高科大工業設計系與泰國藝術大學產品設計系的合作，突破地域與課堂限制，將設計學習帶進國際城市與大型設計展會現場，為臺泰設計教育交流建立具體實踐案例，也為學生累積難能可貴的國際設計經驗。