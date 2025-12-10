綠色採購列我國淨零引擎 台日簽MOU重啟環保標章互認

賴清德總統將綠色採購列為我國邁向淨零的重要引擎之一，而環保標章是綠色採購中的重要工具。環境部今天(10日)宣布與日本簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」(MOU)，這也是面對淨零永續浪潮下，環境部重啟環保標章互認的首個合作國家，盼藉由互相採認環保標章、促進跨國綠色貿易，加速達成2050淨零目標。

環境部10日在日本東京與日本環境協會(JEA)及我國環境與發展基金會共同簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」(MOU)，並由環境部次長謝燕儒見證。謝燕儒致詞時表示，賴清德總統近期在國家氣候變遷對策委員會中，將綠色採購、綠生活列為推動淨零碳排核心主軸之一，台灣政府將持續並擴大推動綠色採購，而環保標章、綠色產品與綠色採購高度相關，他期望透過台、日環保標章合作，提升綠色產品在國際市場的流通效率，提供更便利的綠色採購環境。

環境部綜合規劃司司長洪淑幸受訪指出，過去台、日曾於2004年簽署環保標章相互承認協議，但當時簽署的方式比較籠統，因此後續並未真正落實。因應全球綠色產品市場快速變化，為與時俱進，環境部重啟與他國環保標章互認機制，並鎖定日本為首個合作的國家，此次簽署備忘錄便是起點，明年起，將根據備忘錄內容啟動技術研討、標準比對、規格確認、驗證經驗交流等事項，積極朝相互承認目標邁進。

洪淑幸表示，此次簽署的備忘錄率先聚焦「資訊產品」及「影像設備」，未來將依合作情況逐步擴大至更多產品類別，希望透過互相採認環保標章，促進跨國綠色貿易，朝2050淨零願景前進。她說：『(原音)在政府機關的綠色採購它其實是有一定的市場價值在，如果說今天台灣的產品、一些商品它如果沒有來跟我們申請到環保標章的話，政府機關的綠色採購是買不到它的產品的。在日方也是同樣的，他們也有他們政府機關綠色採購的機制在，所以這種互認等於說我們把政府機關的這個市場可以有機會、彼此都可以讓比較好的產品進入彼此的綠色採購的市場。』

環境部強調，氣候變遷已對全球生態與人類生活帶來深刻影響，國際社會越加重視減碳、循環經濟與綠色消費政策，各國環保標章也成為推動永續產品的重要工具。台灣環保標章(Green Mark)與日本生態標章(Eco Mark)均在國內、外具有代表性，因此兩國間的交流合作具有高度重要性。