綠色採購達180億 環境部推循環標誌 7月受理申請

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環境部從即日起至7月26日於松山文創園區辦理「Green Gather綠集」循環商品展。（林良齊攝）

據統計，民國114年政府採購金額用於綠色採購達180億元，立法院近日修正《資源循環推動法》把永續消費、強調綠色設計與源頭減量納入法制化，環境部於12日發布「循環標誌」，並將於7月受理申請，未來政府部門購買循環標誌商品也可列入綠色採購項目中計算，更要爭取納入上市櫃公司ESG評比中。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，循環標誌商品包括單一材料、易拆解、再生材料等，未來商品經申請後核准即可標示為循環標誌，除了讓民眾選購外，未來政府綠色採購也可列計循環標誌商品，盼藉此增加循環產品採購量，增加使用率，讓廢棄物減少。

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環境部提及，「Green Gather綠集」循環商品展中邀請27家參展廠商、56件具備國際競爭力的在地好物，例如推動包裝升級的「阿原艾草皂」、將全台每年80萬噸鳳梨葉廢棄物翻身時尚配件的「鳳梨葉纖維織品」、內裝可分解托盤的「吉品養生綠意禮盒」、獲國家碳足跡認證「Rainstory -8°降溫凍齡傘 」、運用海洋回收寶特瓶再生傘布回收輪胎碳黑製傘頭的「Rainstory 環保循環再生傘 」、模組化可拆解更換零件的「大振豐SGS環保傘」，以及歐萊德、配客嘉等頂尖永續解方，展現台灣產業的整合實力。

環境部從即日起至7月26日於松山文創園區辦理「Green Gather綠集」循環商品展，盼把生硬的環保議題，轉化為淺顯易懂的感官體驗，擴大永續理念的社會影響力。

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