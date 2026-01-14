綠色氨採購協議成形 強化印度至歐洲低碳走廊

根據英國航運相關網站表示，德國能源業者Uniper近日與AM Green Ammonia簽署一項可再生氨長期採購協議，進一步深化印度與歐洲間的低碳能源供應鏈。AM Green Ammonia為AM Green、Gentari、新加坡政府投資公司（GIC）及阿布達比投資局（ADIA）共同合作的綠能平台。

這項協議被形容為印度企業第一筆同類型交易，所供應的可再生氨通過「非生物來源可再生燃料」（RFNBO）認證，符合歐洲嚴格的永續能源標準。協議交換儀式由Uniper執行長路易斯（Michael Lewis）與AMGreen創辦人暨集團董事長查拉馬拉塞提（Anil Kumar Chalamalasetty）完成，並在德國總理梅爾茨與印度總理莫迪的見證下舉行。

查拉馬拉塞提表示，此次合作象徵印度在全球能源轉型中邁出關鍵一步，AMGreen的可再生氨產品可滿足歐洲高標準的減碳與合規要求，並有助於氨、鋁、化工等高耗能產業大幅降低碳排放，不僅為印度，也為全球產業帶來減碳效益。

按照協議內容，Uniper每年將自AM Green的綠色氨專案採購最多五十萬噸產品，首批出貨預計最快於二○二八年進行，來源為印度安得拉邦卡基納達正在興建、年產能一百萬噸工廠。Uniper指出，此舉有助於建立多元化的可再生與低碳能源分子供應組合，滿足歐洲市場需求。

Uniper執行長路易斯強調，綠色氨被視為化工、肥料及煉油產業脫碳的關鍵解方之一，具備成熟製程與低減碳成本的優勢。若搭配穩定且明確的政策規範與需求誘因，將可在維持產業競爭力的同時，加速歐洲能源轉型。

Uniper指出，可再生氨未來也可作為氫能載體，協助化工、煉油及航運等產業逐步實現低碳化。雙方將持續與認證機構合作，確保供應鏈透明度與排放減量的可信度。

AM Green目前正於卡基納達、杜蒂戈林及坎德拉等地布局多座綠色氨工廠，其中卡基納達廠已於二○二四年完成最終投資決策，預計二○二八年開始供貨。整體專案在全面運轉後，每年可減少約二百萬噸二氧化碳排放。