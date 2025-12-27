綠色沒塗滿！行人走人行道機車迎面來 交通處：合規

嘉義市 / 綜合報導

有民眾在嘉義市棒球場旁看到這個人行道好像跟平常看到的不一樣，綠色區塊只塗兩側並沒有塗滿，就有行人走在上面時，結果迎面而來是1輛機車，而其實有不少騎士，一時間也搞不清楚狀況騎上來，都說是否把整塊塗滿會比較清楚，對此，交通處解釋，人行道劃設的方式都是符合規定的，未來會設法改善多增加幾組標示，也會加強取締。

民眾在嘉義市棒球場旁，看到這人行道好像跟平常常看到的不一樣，只見綠色區塊沒有塗滿，行人走在上面，結果就有一輛機車迎面騎過來，機車騎士說：「我一剛開始，我也看不懂，就慢慢騎，慢慢騎，才看到人行道的標示，你為什麼要中間空那個，你乾脆都把它塗滿，就一樣顏色。」

有騎士說一開始看到真的會搞不太清楚，直到看到路段前後的人行道號誌圖案，才發現騎錯了，民眾說：「慢跑的時候，有看到機車騎上人行道，全部漆同樣顏色就好啦，應該這樣就可以了。」、「可能長輩速度比較慢，(騎車)會靠比較旁邊，(就騎上人行道)。」

交通處表示，這裡的標線型人行道是為了提升串聯，棒球場周邊到嘉義公園間的行人步行環境，還有民眾到棒球場停車場的路線，而人行道鋪面上色的做法因地制宜，有全斷面塗滿兩側部分塗滿等至少4種樣態，所以是符合規定的。

嘉義市政府交通處交通工程科科長賴義龍說：「標線型人型道，必須劃設15公分寬的路面邊線，及人行道3個字字樣，還有大手牽小手的圖形，構成合乎規定的人行道。」但因為這種劃線方式民眾可能比較少看見，一時間會搞不清楚，就誤騎上去，交通處也將設法改善用路人可能也得多注意。

