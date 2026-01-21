綠色港埠理念加持 台中港碼頭整建獲金質獎特優

（中央社記者黃巧雯台北21日電）第25屆公共工程金質獎今天頒獎，台灣港務公司說，台中港29號老舊碼頭整建工程獲特優獎，採綠色港埠理念及半預鑄工法減少施工風險、環境衝擊，且採用鍍鋅鋼筋，延緩鹽害對鋼筋侵蝕。

行政院公共工程委員會今天舉辦第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，台灣港務公司以台中港29號老舊碼頭整建工程榮獲特優獎，以及花蓮港第17至25號碼頭震災修復工程榮獲優等獎，由台灣港務公司董事長周永暉代表領獎。

台灣港務公司發布新聞稿表示，台中港29號老舊碼頭整建工程以「綠色港埠」為原則，避免傳統拆除作業對碼頭面板下海域及潮間帶生態造成干擾，以鋸切與鍊切工法進行舊結構拆除，並採用半預鑄工法搭配活動式施工構台，大幅減少水下與板下高風險作業及混凝土大量澆置，不僅提升施工安全，也有效降低對環境衝擊。

台灣港務公司指出，上述工程同步完成岸電、岸水系統建置及繫靠設施更新，全面提升碼頭服務功能，並全面檢討老舊碼頭承載能力，提升繫船柱設計容量，為未來靠泊更大噸數船舶預作準備，同時首次在老舊碼頭整建中採用鍍鋅鋼筋，有效延緩鹽害對鋼筋侵蝕。

至於另一件獲獎工程，台灣港務公司表示，花蓮港第17至25號碼頭震災修復工程以「韌性港埠」為目標，導入「大震不倒、中震好修、小震不壞」設計理念，透過鋪面材料精選及微地改工法強化基礎結構，大幅提升碼頭設施耐震性能與整體穩定度，確保港埠在極端地震事件下仍具備高度安全性與修復彈性。

台灣港務公司指出，為降低對港埠營運及地方產業影響，採分區施工及指泊調度原則，優先完成上下引道鋪築以恢復作業動線，使碼頭裝卸作業於修復期間得以持續運作，並導入智慧化工地管理系統，結合電子安全帽、電子圍籬等科技設備，即時掌握人員動態與施工風險，全面提升職業安全管理水準。

台灣港務公司表示，工程還採用創新「微型樁串接工法」，有效避免施工對水下魚類及珊瑚生態造成干擾，並將破碎混凝土材料回收再利用，落實循環經濟與減碳環保目標。（編輯：張雅淨）1150121