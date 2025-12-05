綠色照顧站長者訪市公所 魏嘉彥盼促進長者持續學習

花蓮縣農會綠色照顧站長輩們蒞臨花蓮市公所交流，市長魏嘉彥熱情接待，並與長者們共同參與講座與手作活動，藉由此次交流讓更多人關注長者福利，讓長輩們能夠持續學習、走出家門，擁有更健康、活潑的生活。

「綠色照顧站」以農漁村高齡者為主要服務對象，透過農漁會長期陪伴與多元課程，協助長者在地健康老化，並從人際互動、文化傳承、自然體驗等面向強化高齡者的生活品質，降低獨居及孤食帶來的風險，營造友善的高齡生活環境。

活動由花蓮市立圖書館安排冬季保養講座，邀請德國施巴講師林芷誼及駐區業務易佳慧，向長者分享實用的皮膚保養知識；圖書館與客家行政所也共同推出「聖誕編織鑰匙圈」與「客家藍染」手作課程，讓長者在創作中迎接節慶氛圍，並透過藍染體驗更認識客家文化（見圖）。

市長魏嘉彥表示，很開心看到長者們熱情參與，也特別為他們準備講座與手作課程，希望讓大家在市公所有美好的回憶，更能帶著親手完成的作品回家。並強調，未來將持續邀請綠色照顧站長者參與市政活動，讓更多長輩走入社區、保持活躍。

花蓮市公所長期致力打造親子與長者友善的宜居城市，透過圖書館的親子活動與本所原行課與文健站的合作，持續為不同年齡層創造走出戶外、互動交流的機會，期盼讓花蓮成為每個世代都能幸福生活的城市。