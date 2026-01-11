綠色環境獎勵補貼開放申報 桃市加碼補助最高4.5萬獎勵金





農業部農糧署推動「農糧產業調整與轉型計畫」（原綠色環境給付計畫），提供優惠獎勵金鼓勵農民稻作轉作雜糧或休耕，藉以促進雜糧自給率與活化農地，補助金額每期作、每公頃3.4萬至7萬元不等，該計畫各項轉（契）作、繳售公糧、生產環境維護（休耕）、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施，即日起至2月6日受理申報。

桃園市政府農業局也推出堆疊加碼補助低耗水作物，種植非基改大豆、薏苡、蕎麥、胡麻、高粱、仙草、硬質玉米、青割玉米等，可再領取6千至4.5萬元不等獎勵金。



廣告 廣告

農業部綠色環境獎勵補貼開放申報，桃市加碼補助最高4.5萬獎勵金 。





農業部綠色環境獎勵補貼開放申報，桃市加碼補助最高4.5萬獎勵金 。





農業局長陳冠義表示，農糧產業調整與轉型計畫旨在獎勵農地農耕，鼓勵「稻作4選3」，也就是2年共4個期作，其中3期申報種稻，1期申報轉契作、自行復耕或辦理生產環境維護措施（休耕），以農業環境基本給付、作物獎勵及友善環境補貼等方式，引導農產業結構調整，確保農業的永續經營。

符合資格且有意願參加的農友， 2月6日前可攜帶身分證、印章、土地所有權狀或最近3個月內之土地登記謄本、農會存款簿正本等相關證明文件，前往任一區公所或農會完成全年兩期作申報作業。若土地坐落多個鄉鎮區者，仍應集中至同一區辦理。



農業部綠色環境獎勵補貼開放申報，桃市加碼補助最高4.5萬獎勵金 。





農業部綠色環境獎勵補貼開放申報，桃市加碼補助最高4.5萬獎勵金 。





陳冠義說明，為配合國內多元耕作特性，桃園市115年地方特色作物調整為樹薯、樹豆、洛神葵、丹參，另新增小米；變更申報、補申報期間則調整為115年7月1日至7月31日（原為6月1日至6月30日）。

此外，桃園市配合農業部農糧署推動「農業數位整合服務」試辦，今（115）年起符合資格農友將由農糧署另行通知，可透過線上方式完成申請，並可即時查詢補助款項入帳狀態，但仍須前往任一區公所、農會完成確認。



農業部綠色環境獎勵補貼開放申報，桃市加碼補助最高4.5萬獎勵金 。





農業部綠色環境獎勵補貼開放申報，桃市加碼補助最高4.5萬獎勵金 。





農業局呼籲，欲參加農友請遵循實質登記制，並於指定期限內完成申報（全國統一申報期間即日起至至2月6日止；桃園市補申報期間為7月1日至31日），以確保自身權益。



更多新聞推薦

● 賴清德：投入千億創投資金 2040年培育50萬名多元AI人才