綠色生活創意決賽 ８國逾300隊競逐

中原大學在崑大舉行的綠色生活創意設計競賽中，以各類得獎作品最高積分拿下年度最佳學校獎。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

由台灣Panasonic集團主辦的第十屆「綠色生活創意設計大賽」，在崑山科大體育館舉行決賽，以「淨零碳排與智慧低碳生活」為核心主軸，共有六十餘所大專院及高中職跨八國逾三百隊競逐，由中原大學以各類得獎作品最高積分拿下年度最佳學校獎。

競賽組別涵蓋綠色永續創意商品設計組（大專校院與高中職校組）、「二０三０年居住空間設計組」及「氫能與多元綠能創新應用組」三大領域，主題從日常生活產品、未來居住環境到新能源與智慧科技應用，引導學生從不同面向思考節能減碳、資源循環與環境友善的可能性，培養整合創新與實務設計能力。

廣告 廣告

決賽評選各組別結果，綠色永續創意商品設計組─大專校院組由長庚大學「Say能」勇奪金獎，逢甲大學「智慧道路瑕疵檢測系統」銀獎，明志科大「Fresh Vibe」獲得銅獎；高中職校組由永靖高工「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」勇奪金獎，同校「電磁感應浮體微型發電系統」銀獎，台北市立成淵高中「Bio-魔法淨水器」則獲得銅獎。

二０三０年居住空間設計組，由中原大學「RE:MOVE-DESIGN BEYOND BARRIERS」奪下金獎，同校「Oki-Farm智慧廚房農場」銀獎，地主隊崑大「Chinampa Wall」則獲得銅獎；氫能與多元綠能創新應用組，義守大學「都市氫舟計畫」及崑大「雲層動態監測與太陽能智慧調控系統」同獲銀獎，高雄科大「碳氫雙生：尿素電解與原位碳利用」則獲得銅獎。

特殊榮譽獎項分別由中原大學以各類得獎作品最高積分獲得「年度最佳學校獎」，各類得獎作品之指導老師最高總積分由李鍇朮老師四度蟬聯「最佳指導老師獎」。