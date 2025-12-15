綠色聖誕市集在新店 裕隆城「未來拾光祭」12月20、21登場 親子放電到永續選品一次到位
新北裕隆城推出首屆結合美食、手作、親子、永續的「2025未來拾光祭」，12月20至21日於裕隆城後廣場登場，集結超過20組攤位及精彩舞台活動，讓節慶不只好逛，也更有意義。（圖片來源／裕隆城）
今年聖誕節，還在思考帶小孩到哪裡放電？來一場不同凡響的綠色聖誕節！新北裕隆城以「歲末感恩歡慶聖誕」為概念，推出首屆結合美食、手作、親子、永續的「2025未來拾光祭」，12月20至21日於裕隆城後廣場登場，集結超過20組攤位及精彩舞台活動，讓節慶不只好逛，也更有意義。
「留下閃亮夢幻時刻」打卡活動已率先開跑，有機會抽中誠品商品禮券。作為新型態區域型百貨，裕隆城推出「留下閃亮夢幻時刻」打卡活動，只要與聖誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券新台幣500元，留下美好回憶的同時，也能享受節日驚喜好禮。裕隆城以讓人「喜歡來、常常來、必須來」為經營理念，將永續理念與在地公益結合。今年底希望帶著民眾「拾起一年中的美好」，把祝福與溫暖送給彼此，也送給社區裡的每個人。
親子放電到永續選品 裕隆城打造綠色冬季市集新體驗
由裕隆城與聯合線上「永續好日子」共同策劃的「未來拾光祭」，延伸自然、溫暖的北歐森林感，以苔蘚、松果、乾燥花與大地色調打造節慶場景，讓後廣場成為一處適合慢下腳步的戶外市集。今年市集名稱定為「拾光」，希望在民眾準備迎接新一年之前，有個能停下來回望生活、和家人一起創造記憶的地方。
今年聖誕節若還在思考要帶孩子去哪裡放電，不妨來「未來拾光祭」體驗不同的節慶氛圍。從米其林級美食、互動劇場，到各式DIY體驗，活動結合「美食、手作、親子、永續」，從手作小物到永續選品，再到媽媽築夢家的職人故事，打造一個適合不同年齡層的節慶週末。
「2025未來拾光祭」規劃23個攤位，包括在地小吃、異國料理、木作、插畫、生活選品與親子DIY，裕隆城也攜手永齡基金會，在市集中打造「媽媽築夢家」專區，邀請今年獲選的女性創業者參與，從果乾、手工皂到香氛蠟燭，每一個攤位都代表著一個家庭的故事。（圖片來源／裕隆城）
這次規劃23個攤位，包括在地小吃、異國料理、木作、插畫、生活選品與親子DIY，能逛、能吃，也能帶孩子一起參與。許多人氣店家也首次在裕隆城集結，包括台中名店「法大炸雞」、萬華老字號「萬味福利社」、黑橋牌HUGDOG大腸包小腸等人氣餐點；手搖飲、熱可可、雞蛋糕等孩子最愛的甜食也通通備齊。
裕隆城也攜手永齡基金會，在市集中打造「媽媽築夢家」專區，邀請今年獲選的女性創業者參與，從果乾、手工皂到香氛蠟燭，每一個攤位都代表著一個家庭的故事。裕隆城希望在熱鬧的節慶中，看見更多女力被看見，讓市集不只呈現商業活動，也能延伸成支持婦女就業、推動永續生活的力量。
親子劇場、音樂與互動秀 打造全齡共享的節慶舞台
一連兩天的精彩舞台節目也不缺席，讓一家大小從早到晚都有不同的體驗。備受親子喜愛的《晤出團》親子劇團將帶來「一起玩吧」與「萌萌蛙的聖誕禮物」兩齣戲，以國台語交錯的互動方式說故事、玩角色，是現場最受孩子期待的演出。
舞台也規劃魔術秀、薩克斯風表演、氣球小丑互動秀等節目輪番登場。歌手丹丹、娃娃也分別擔任兩天舞台的壓軸嘉賓，用音樂點亮周末夜。
除了娛樂與市集，活動也帶入永續的實踐，例如由「玩具圖書館」帶來的玩具回收與再生體驗，讓孩子透過動手理解物品再利用的概念；現場的質感生活選物，也鼓勵民眾在挑選節慶禮物時，同時支持永續品牌與公益行動，讓消費背後多一層意義。
「2025未來拾光祭」規劃23個攤位，包括在地小吃、異國料理、木作、插畫、生活選品與親子DIY，裕隆城也攜手永齡基金會，在市集中打造「媽媽築夢家」專區，邀請今年獲選的女性創業者參與，從果乾、手工皂到香氛蠟燭，每一個攤位都代表著一個家庭的故事。（圖片來源／裕隆城）
打卡就有機會抽誠品禮券 裕隆城聖誕節活動暖身開跑
今年聖誕節的新北新店街區，比往年又添更多驚喜。裕隆城門口設置一座溫馨的聖誕樹，成為新的冬季地標，沿途的人行步道與花圃也綴滿燈球，營造節慶氛圍。
裕隆城推出「留下閃亮夢幻時刻」打卡活動，只要與聖誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券新台幣500元，留下美好回憶的同時，也能享受節日驚喜好禮。
聖誕活動連番登場 吸引親子與年輕族群共襄盛舉
在聖誕節前，裕隆城規劃一系列活動，從親子到年輕族群，涵蓋各種生活樣貌，也讓裕隆城成為城市中不同世代的共同活動舞台。
誠品生活新店於12月14日在3樓黑盒子舉辦「動感活力運動系」主題交換禮物派對，邀請民眾準備禮物、與同好交流、組隊答題闖關，大人也能重新感受節慶的童心。同時，裕隆城將於12月中旬舉辦全國跑酷大賽，邀請年輕選手以力與美展現極限運動魅力。
誠品生活新店也特別打造「耶誕夢遊村」，在聖誕節前夕邀請新店在地幼兒園至高中的學生們於1F中廣場獻唱報佳音，以純真的歌聲傳遞佳節祝福，展現在地社區的溫暖力量。12月25日聖誕節當天，神秘聖誕老公公將現身裕隆城，與大小朋友展開尋寶遊戲，沿途發送糖果，分享節日甜蜜與祝福。
備受親子喜愛的《晤出團》親子劇團將帶來「一起玩吧」與「萌萌蛙的聖誕禮物」兩齣戲，以國台語交錯的互動方式說故事、玩角色。（圖片來源／裕隆城）
走入社區傳遞節慶祝福 裕隆城化身在地互助的共好夥伴
節慶的溫度，不只在熱鬧的活動現場。裕隆城在聖誕節前夕，攜手新店在地的「新希望基金會」走入社區，探訪弱勢家庭學童。此次提供樂米玩具與麥當勞餐點，希望每位孩子都能在冬季收到一份專屬於自己的節慶祝福。對裕隆城而言，商場不只是消費空間，更是與社區共同生活的夥伴，能把溫暖送到需要的人手中。
開幕一年多的裕隆城，以讓人「喜歡來、常常來、必須來」為核心精神，持續透過多元創意活動、在地公益服務以及永續運營模式，成功凝聚14萬會員的向心力。今年度營收目標57億元也即將達成，展現創新經營的成果。裕隆城深信，區域型百貨不僅是消費場域，更是連結社區情感、實踐社會價值的重要平台。
裕隆城推出「留下閃亮夢幻時刻」打卡活動，只要與聖誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券新台幣500元，留下美好回憶的同時，也能享受節日驚喜好禮。（圖片來源／裕隆城）
