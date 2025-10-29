"綠色腎臟照護" 醫療提早介入避免洗腎

台灣洗腎人口長年居高不下，然而，每次血液透析使用的環境資源相當龐大。臺北醫學大學醫療體系，積極推動「綠色腎臟照護」，從早期防治、到居家腹膜透析，也鼓勵「腎臟捐贈」，要協助病人延緩 甚至擺脫洗腎命運。除了能為健保省下超過千萬元支出，還能減少醫療資源使用，降低對環境負擔與衝擊，促成「健康台灣」的願景。

多囊腎病友 馮先生：「我一直到20幾歲，注意到開始頭痛，那初期就是有高血壓的反應，那就長期追蹤了20幾年，都是高血壓這樣子，那一直到46歲 醫生判定，我要洗腎 因為腎衰竭。」

56歲的馮先生，患有多囊腎家族病史，前期以低蛋白飲食控制，後來以腹膜透析穩定病情，但腎臟移植是擺脫透析的根本之道，最終妻子捐腎，重獲新生。

衛福部立雙和醫院院長 李明哲：「(腹膜)透析的過程當中，所造成的碳排量 相對來講，也遠比我們的血液透析，要少很多 更重要的是，它也能夠得到，一定的治療的成效，無庸置疑的是 腎臟移植，的確可以得到最好的生活品質，腎臟移植可以得到5年的存活率。」

以血液透析為例，每位病患單次就可能耗費超過200公升的超純水，北醫大與國際Inside CKD計畫合作，提倡透過早期診斷、延緩病情與減少透析，同時減少醫療資源使用。

台北醫學大學校長 吳麥斯：「綠色腎臟科要做的事，非常單純 不要(血液)透析，不要(血液)透析 是我們對地球，最大的承諾，那我們拚命地做 還是會發生，但是這個 是我們最終的目標，我們讓(血液)透析減少。」

最好的綠色照護，就是讓病人不需透析。台灣腎臟移植成功率高達92%，每位腎友平均等待腎臟移植時間超過5年，如何妥善保護殘餘腎功能的腹膜透析，同時兼顧降低照顧費用和環境衝擊，就至關重要。

